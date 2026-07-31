Ciganović se uključio u raspravu Houdeka i pjevačice Duške: 'Od Olivera prestanite raditi sveca'

Jacques Houdek kritizirao je nastup mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak na manifestaciji 'Trag u beskraju', posvećenu glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću. Nakon što je ona na društvenim mrežama objavila isječke svog nastupa u Veloj Luci, Houdek joj se javio u komentarima te, između ostalog, napisao kako je 'glas nažalost bolestan'.

- Duška hitno, hitno mora pronaći pomoć za svoj glas. Sjećam se je, još kao klinke, talentirana, ali oduvijek je krivo koristila aparat, oduvijek promukla, pa i kao djevojčica… To je odavno iz akutnog prešlo u kronično stanje… uskoro neće uopće biti glasa, to je nažalost činjenica koja se jasno čuje... Želim joj svako dobro, kao i svim mladim pjevačima, od srca i neka se osvijeste i paze na svoj glas - poručio je pjevač.

Pjevačica mu je zatim odgovorila da je bila na pregledu i da su joj glasnice potpuno zdrave. Dodala je da razumije da se nekome možda ne sviđa njezina izvedba, no da je zdravstveno u redu.

Foto: Zvonimir Barisin

Houdek se kasnije oglasio i na svojim društvenim mrežama gdje je napisao kako je 'rekao istinu koju svi čujemo i vidimo, ali se nitko ne usudi izgovoriti'.

- Zašto? Pa zato jer živimo u tom nekom suludom vremenu i potpuno poremećenom sustavu svih vrijednosti, gdje se lažnjaci međusobno tapšaju i ohrabruju, sve pod nekom krinkom kolegijalnosti i kvaziprijateljstava (i to ne samo u mojoj branši)… Fejkizam na najjače. Naravno, iza leđa se onda ogovara i komentira sve ovo što ja imenom i prezimenom kažem i čvrsto stojim iza toga. E, pa, meni je tog fejkizma odavno preko glave. Nikad nisam i neću biti fejk! Svima istina u lice, ma koliko ponekad “boljela”. Mene na mom putu nitko nikad nije štitio, štedio ni poštedio - napisao je pjevač i dodao da i ubuduće namjerava biti iskren kada se radi o pjevanju.

Na taj mu se status javio Neven Ciganović. On je u kometaru napisao kako mu je 'grozno da se na ovakav način vodi rasprava kako je netko pjevao Olivera na tom koncertu'.

- Ako su je organizatori pozvali, pozvali su je s razlogom, nije to neki show na koji se sama prijavila - napisao te i dodao kako je Duška javnosti poznata iz HRT-ovog showa 'The Voice' te da je tamo 'daleko dogurala' pa naveo kako Jacques 'nije blagonaklon prema nikome iz tog showa'.

- Mislim da je neprimjereno prozivati curu koja je prije svega pojava na sceni, a takvih je baš malo u današnje vrijeme da su oku ugodne i da znaju pjevati. Ona definitivno zna pjevati, sviđa li se to vama sinoć ili ne. Sinoć su nastupili i neki glazbenici čak etablirani koji nisu bili na nivou zadatka, ali njih se ne proziva jer ste kolege. I ne razumijem zašto je problem Olivera pjevati drugačije, pa ne radi se o nekom svecu, on je imao ugodan glas za pjesme koje je pjevao, ali sad to nije bio neki vokal o kojem bi se trebalo raspravljati. Ako ga može pjevati Jakov Jozinović na svoj način, onda ga i Duška može 'derati' na svoj način. Prestanite od pjevača poput Olivera ili toliko spominjanog Toše Proeskog raditi nekakve svece koje nitko ne smije oskvrnuti svojom izvedbom. I jedan i drugi bili su specifični na svoj način, i nema potrebe da bilo tko drugi bude jednako specifičan, posebice jer je sinoć bio koncert u čast Oliveru, a nije se tražio novi Oliver - napisao je Ciganović.

Foto: instagram

Istaknuo je i kako je Jacques 'vrhunski pjevač, također specifičan u svakom smislu' te mu poručio: 'Ja se nadam da tebi ipak srce zaigra kad netko pjeva tvoju pjesmu, ma kako god da je pjeva, jer to bi trebao biti lijep osjećaj. Pričam o glazbenom događaju, a ne o glazbenom talent showu'.

Još je jednom napomenuo da je Duška u The Voiceu 'dokazala da zna pjevati' te da joj treba dati vjetar u leđa.

- Korektno bi bilo da si u njoj vidio taj potencijal i možda joj dobronamjerno privatno uputio konstruktivnu kritiku, a da si pri tome svjestan da i druge kolege koje možda imaju više staža od tebe, a posebice od nje, također nisu bili na visini zadatka, iako mislim da taj koncert to nije ni tražio ni od koga, već da Oliverove pjesme donesu na svoj način. Možda vam se nije svidjelo kako je Duška pjevala Olivera, ali ne možete poreći da ta cura nema karizmu, a kao što sam već spomenuo, toga je na našoj sceni jako malo. Pravda za Dušku! Nisam fan, ali mislim da na našoj sceni ima mjesta za sve talentirane ljude - poručio je Ciganović te dodao da voli i Jacquesa i da je 'jedan od rijetkih gdje su se vokal i karizma spojili'.

Tko je Duška Brčić-Šušak

Duška Brčić Šušak javnosti je postala poznata nakon što se natjecala u četvrtoj sezoni showa 'The Voice'. Na slijepoj audiciji zbog nje su se okrenula sva četiri mentora nakon izvedbe pjesme 'I See Red', a za mentora je odabrala Dinu Jelusića. U natjecanju je stigla do emisija uživo. Inače se glazbom bavi od osme godine te već više od 15 godina nastupa. Po struci je veterinarska tehničarka, ali je odlučila u potpunosti se posvetiti glazbi. Tako je 2024. proglašena pobjednicom na 'Večerima dalmatinske šansone' u Šibeniku. Međutim, organizacija festivala je priznala da je došlo do tehničke pogreške i da je najviše glasova publike zapravo dobio Mladen Grdović (66), pa je nagradu vratila.