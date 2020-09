Cigi ušao u Parove: 'Lickao' se pa zaplesao s Barbarom Mucić

<p>Stilist i društveni kroničar <strong>Neven Ciganović</strong> (47) natječe se u novoj, devetoj sezoni srpskog showa 'Parovi'. A evo kako se opisao publici prije nego što je ušao u vilu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Dolazim iz Hrvatske, bloger sam, influencer, javna ličnost, TV personality, reality igrač... Sretnim me čini kada vidim drugu osobu sretnom. Dosta sam pažljiv prema drugim osobama, bitno mi je kako se one osjećaju - rekao je.</p><p>Dodao je kako se nada da će mu se dogoditi ljubav pred kamerama.</p><p>- Zašto ne, ako budu interesantni likovi i ako mi netko baš zapne za oko... Ali nikad se ne zna, možda me netko napadne jer sam postao internacionalno poznat po svom problemu, prije tri godine sam imao trajnu erekciju pa sam definitivno drugačiji od drugih - pohvalio se.</p><p>Smatra da će ga ostali kandidati prihvatiti upravo onakvim kakav jest.</p><p>- S obzirom na to da je ovo nova sezona i da je super ekipa, gledajte nas, a posebno mene. Nadam se ću i vas osvojiti jer ću se stvarno truditi da budem ono što jesam, kao što sam i uvijek bio dosad - poručio je.</p><p>Cigi se i 2015. natjecao u četvrtoj sezoni 'Parova', a njegova reality avantura trajala je tri tjedna. Stoga ne čudi da se i sada snašao u vili.</p><p>Čim se probudio, odmah se uputio u kupaonicu te je jutarnji ritual započeo dugim češljanjem, i to specijalnom četkom za kosu koja ne čupa, javljaju <a href="https://www.happytv.rs/rijaliti-parovi/248544/narcis-u-akciji-pogledajte-%C5%A1ta-neven-radi-galerija">srpski mediji</a>.</p><p>No nije se Cigi samo 'lickao', već je i partijao. S njim je plesala još jedna kandidatkinja iz Hrvatske, <strong>Barbara Mucić </strong>(22), koja je zavodila <strong>Miju Matića</strong> (28) u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.</p>