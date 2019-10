Cigi zvijezda pornosajma: Bilo mi je teško ukrotiti svoju zvijer

Modni kritičar Neven Ciganović (46) s kontroverznim objavama na društvenim mrežama ne staje pa je tako ponovno šokirao obožavatelje fotografijom na Instagramu. Cigi je podijelio fotografiju sa međunarodnog sajma erotike i zabave za odrasle u Berlinu, a na fotografiji pozira odjeven kao anđeo.

Foto: Instagram

- Bolje se je*i s vragom kojeg znaš nego s anđelom kojeg ne znaš - napisao je Ciganović ispod fotografije na kojoj pozira s Backes u čudnovatim pozama.

- Boljeg anđela nisam vidjela. Preseksi si - komentirala je obožavateljica objavu modnog kritičara. Inače, sajam poznat pod nazivom Venus Berlin održava se svake godine u listopadu, a na sajmu se prezentiraju najnovije seksualne igračke i pomagala, erotsko rublje i brojni drugi sadržaji.

Foto: Instagram

Modni stilist i društveni kritičar plijenio je pozornost u srebrenom outfitu, koji je isticao njegove mišiće i brojne tetovaže.

- S obzirom da sam imao poprilično remenčića na sebi osjećao sam se preobučen – našalio se Cigi. Priznao je da se vrlo dobro osjećao među golišavim posjetiteljima i peformerima koji su se javno seksali i imali sado mazo performanse te masturbirali.

- Mislio sam da sam vidio svašta, ali ostao sam iznenađen. Čak su me zvali da sudjelujem u jednom performansu, ali nisam jer sam bio mamuran od partyjanja večer prije – smije se Cigi.

Posjetitelji sajma stalno su ga pipkali i provjeravali je li pravi muškarac. Dobio je i dosta upita je li on porno glumac, a zasuli su ga i vizitkama raznih produkcija koje se bave porno industrijom nudeći mu uloge u filmovima za odrasle.

- Za sad nisam porno glumac, ali nikad ne reci nikad - smije se Cigi.

Drago mu je bilo i što je sreo prijateljice s kojima je trebao sudjelovati u američkom reality showu „Kuća lutaka“ poput „Bimbo doll Ivane“ iz Poljske i „Real Barbie of Berlin“.

- Jedan od razloga zašto sam dobio angažman kao model je i taj što sam nedavno imao problema s penisom koji me proslavio na svjetskoj razini. Svi su pisali o tome kako mi se nakon operacije nosa nije htio spustiti. Kita me proslavila. Kita je sa zdravstvene strane u redu, jedino sam imao problema držati penis pod kontrolom na sajmu – zaključio je uz smijeh Cigi. Dizajnerica Olja nahvalila je Cigija kao vrlo profesionalnog. Upoznali su se prošli Božić kad su dogovarali jednu suradnju, no tek sad su je izrealizirali.

Foto: Instagram

- Na sajmu je bilo dosta kineskih sado mazo banalnih remena. Naš štand posjećivale su plesačice koje bi došle nazad po kostime i jurile na pozornicu odjevene u njih – ispričala nam je Olja.

