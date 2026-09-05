Cijela sezona odjednom na HTV-u? To je jedino moguće rješenje

Odavno je jasno da streaming platforme nisu promijenile samo gledatelje nego i serije. Zbog toga su na HTV-u razumno odlučili pomoći i svima koji nisu vični korištenju online platformi
KOLUMNA: ALEN GALOVIĆ PLUS+
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Mladim generacijama danas je teško pojmljivo da se nekad jedna epizoda neke serije mogla gledati samo kad bi televizija rekla da se gleda. Odavno je jasno da streaming platforme nisu promijenile samo gledatelje nego i serije. Zbog toga su na HTV-u razumno odlučili pomoći i svima koji nisu vični korištenju online platformi, a takvih je u starijim generacijama njihovih pretplatnika još mnogo.
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