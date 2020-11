Cijepao drva i završio na Hitnoj, jela spremio uz pomoć prijatelja

Lukrecia i Snježana dale su mu desetku jer je sve bilo savršeno, Jelena je dala osmicu zato što joj je glavno jelo bilo preljuto, a Ivan sedmicu zato što su mu predjelo i glavno jelo bili preljuti, a desert presladak

<p>Današnjeg domaćina u 'Večeri za 5 na selu' gledatelji su upoznali u još jednom kulinarskom showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj', gdje su ga ocjenjivala tri člana žirija, a sad su Tomislavove delicije ocjenjivala četiri nova kandidata iz Samobora i okolice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica šokirala večerom </strong></p><p>Tomislav je ostale kandidate ugostio u kući u Svetoj Nedjelji, a za njih je pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela Hladna fantazija boja, glavnog jela Smotano unedogled te deserta Reci cheese.</p><p>- Ovi nazivi, to može biti svašta - komentirao je Ivan. Nažalost, mladom se domaćinu dogodila nezgoda - dok je cijepao drva, porezao se sjekirom i morao je na hitnu, gdje je dobio četiri šava! A kako bi Tomislav sve uspio poslužiti večeras, u pomoć mu je priskočio još jedan Tomislav - njegov partner iz showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'</p><p>Dobro raspoloženo društvo dočekala je pjesma dobrodošlice, a među članovima zbora bilo je još jedno poznato lice - simpatična Međimurka Karmen Čehok, koja se s Tomislavom natjecala u 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'</p><p>- Prekrasno iznenađenje s pjesmom na početku - rekla je Jelena, no Ivan je primijetio kako nisu bili potpuno usklađeni, no ipak mu se svidjelo. Domaćin im je pokazao svoju ozljedu i objasnio što mu se dogodilo, a potom su nazdravili za ugodnu večer.</p><p>- Jako mi se svidjelo što Tomislav sam radi likere - rekao je Ivan, a onda su svi još jednom zapjevali. Kad su sjeli za stol, sve je oduševila dekoracija.</p><p>- Sav sam procvao. Ganuo me dekor stola - rekao je Ivan, koji je potom probao jabuku iz dekoracije zato što, kako je rekao, jednostavno nije mogao odoljeti.</p><p>- Predjelo mi je bilo super - rekla je Snježana, no Ivanu je ipak bilo malo previše nezdravih sastojaka.</p><p>- Kad sam kušao, malo me zapeklo u ustima, no na kraju sam pojeo - rekao je pijanist. Lukrecia je odlučila pomoći Tomislavu pri posluživanju glavnog jela.</p><p>- Jako lijepa gesta što je pomogla ranjenom Tomislavu. Cijenim to - komentirao je Ivan dok su iznosili nadjevenu i rolanu teletinu s umakom od šljiva. Jelo je svima izgledalo predivno, no okusi nisu oduševili sve goste.</p><p>- Prvo sam zamijetio veliku pikantnost, i to me jako rastužilo - rekao je Ivan, Lukreciji je bilo malo suho meso, a Snježani je sve bilo u redu.</p><p>- To zapravo i treba biti tako pikantno - komentirala je. Tomislav je kandidatima darovao lijep poklon - krunicu.</p><p>- Prekrasno! Još ju je Tomislav sam pravio - rekla je Jelena. Lukrecia je za Tomislavovu večeru dala čistu desetku zato što joj je sve bilo fino, Snježana je također dala ocjenu deset zato što joj je sve bilo savršeno, Jelena je dala osmicu zato što joj je glavno jelo bilo preljuto, a Ivan se odlučio za sedmicu zato što su mu predjelo i glavno jelo bili preljuti, a desert presladak!</p>