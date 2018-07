Čilić izazvao nogometaše na meč: 'Bit će jako zanimljivo...'

Nakon uspjeha na Svjetskom prvenstvu i spektakularnih dočeka, naši Vatreni zaputili su se na zasluženi godišnji. Luka Modrić (32) i Mateo Kovačić (24) odmaraju na Mljetu, gdje su pokazali da znaju igrati i tenis. Na meč ih je izazvao jedan od najboljih tenisača svijeta Marin Čilić (29).

Fotografirali su se za uspomenu s Čilićevim reketom u sitnim noćnim satima na luksuznoj jahti, a nogometaši su na teniski dvoboj pozvali i Dejana Lovrena (29) te Šimu Vrsaljka (26).

Tražimo četvrtog igrača za igru parova - Dejan Lovren?, Šime Vrsaljko? Dok jedan igra, nek drugi snima lajvaru, napisao je Čilić uz zajedničke fotografije, a ubrzo se oglasio nogometaš.

- Niste loš par, ali zato ja i Šime Vrsaljko igramo na Aj lajk... bit će zanimljivo - poručio je Lovren.

Foto: Instagram

Nakon što su se zajedno odmarali u Zadru, Luka i Vanja Modrić 'skoknuli' su do Istre na vjenčanju Vedrana Ćorluke (32) i Franke Batelić (26), a Izabel (24) i Mateo do Sesvetskih Sela, jer mu se udavala sestra Jelena, no nogometaši su i dalje nerazdvojni.

Foto: Instagram

Modrić i Kovačić su se prošlog petka družili zajedno u Petrčanima, nedaleko od Zadra gdje su se uz kavicu zajedno opuštali. No, osim što su nogometaši nerazdvojni, i njihove supruge su postale bliske prijateljice.

- Kada prijatelji postanu obitelj - napisala je Izabel uz fotografiju na kojoj pozira s Modrićevom suprugom Vanjom.