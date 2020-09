Čitajući novine saznala da ju je suprug varao tijekom braka...

Mnogi su za prevaru saznali na neobičan način, ali Nikyta Moreno jedna je od rijetkih žena koja je za nevjeru bivšeg partnera saznala čitajući The New York Timesu. Naime, njezin bivši suprug u medijima je objavio da će uskoro stati pred oltar. 

- Prema onome što je objavljeno u The New York Timesu, par Rob i Lauren započeo je vezu u siječnju 2017. Također je napisano da je ovo Robu prvi brak. To me iznenadilo jer sam mu ja bila supruga u siječnju te iste godine. Rastali smo se krajem ožujka te godine, a službeno se razveli u siječnju 2018. Nikada nisam točno razumjela zašto, dok o tome nisam pročitala u novinama - otkrila je. 

Riječ je o najavi vjenčanja u kojoj Rob opisuje kako je svoju partnericu upoznao u teretani, a osvojilo ga je, kaže, činjenica da je bila jedna od rijetkih žena koja diže utege. 

- Ovo je najsmislenija, najdublja veza koju sam ikad imao. Želim s njom provesti ostatak svog života - stoji u objavi. U intervjuu za strane medije, Nikyta je objasnila kako se udala za Roba prije pet godina, a veliko vjenčanje planirali su 2017.

No, bez objašnjenja njezin bivši suprug ostavio ju je samu. Sumnjala je da je riječ o prevari, ali joj tijekom veze nikada nije priznao da vodi dvostruki život. 

- Nikyta i smo se rastali i oboje smo pristali na uzajamni i prijateljski razvod. To me sve jako iznenađuje i nisam mislio da je ikada došlo do problema. Sretan sam sa svojom obitelji i Nikyti želim najbolje - rekao je Rob za CNN.