Čitav svijet je pratio njezino prepucavanje s Deppom, a evo gdje je danas Amber Heard

Američka glumica Amber Heard na sceni je već više 20 godina, a u posljednje vrijeme poznatija je po svom privatnom životu nego karijeri u Hollywoodu. Rođena 22. travnja 1986. godine, Heard je prvu glavnu ulogu ostvarila u filmu "All the Boys Love Mandy Lane", nakon čega je glumila u filmovima kao što su "The Ward", "Drive Angry" i "London Fields". Pojavila se i u nizu drugih naslova, a od 2017. do 2023. godine glumila je Meru u DC Extended Universeu uključujući filmove "Justice League", "Aquaman" i "Aquaman and the Lost Kingdom". Pojavila se i u nekoliko serija među kojima su "Hidden Palms" i "The Stand".

Svjetski mediji zainteresirali su se za Heard nakon što se pročulo da ljubi Johnnyja Deppa. Par se upoznao 2009. na snimanju filma "The Rum Diary", a u to su vrijeme oboje bili u dugim vezama sa svojim partnerima. Nakon što je Depp prekinuo s Vanessom Paradis, počeli su se tajno nalaziti. Kasnije su isticali kako je kemija među njima bila neupitna od prvoga trenutka. Njegovi prijatelji komentirali su kako mu je potpuno promijenila život, a zaljubio se u nju preko ušiju.

- Kada sam blizu Johnnyja osjećam se kao najljepša osoba na svijetu. Osjećam se kao milijun dolara - rekla je Heard svojedobno za časopis People. Par je stao pred oltar na privatnoj ceremoniji 2015. godine, no prekinuli su samo 15 mjeseci kasnije. Glumica je među razloge razvoda navela nepopravljive razlike, a zatražila je zabranu prilaska od svog bivšeg. Tvrdila je da ju je zlostavljao.

U kolovozu 2016. godine Depp i Heard su postigli brakorazvodnu nagodbu vrijednu sedam milijuna dolara, no stvari su se zakomplicirale tri godine kasnije. Depp je tužio bivšu suprugu za klevetu zbog članka iz 2018. koji je napisala za Washington Post. U njemu je detaljno opisala diskriminaciju s kojom se, kako je rekla, suočila nakon optužbi za obiteljsko nasilje protiv Deppa kako bi "osigurala da žene koje govore o nasilju dobiju više podrške".

Čitav svijet pratio je njihovo suđenje koje je krenulo 11. travnja 2022. godine, a u kojem su oboje otkrivali brojne detalje svog odnosa pred sudom. Međusobno su se optuživali, a nakon dva dugotrajna suđenja, Depp je proglašena odgovornom za klevetu Johnnyja Deppa.

Amber Heard je 2010. godine javno rekla da je biseksualna, a istaknula je kako je bila u dugogodišnjim vezama s muškarcima i ženama. Prije braka s Deppom bila je u vezi s fotografkinjom Tasyom van Ree. Promijenila je u jednom trenutku i prezime u van Ree, a 2009. je bila uhićena zbog obiteljskog nasilja, no nije optužena na kraju.

Nakon što se razišla od Deppa započela je vezu s Elonom Muskom, a skupa su bili godinu dana. Bianca Butti bila joj je sljedeća partnerica, no razišle su se 2021. godine. Heard je te godine objavila da je dobila dijete preko surogat majke, a prošle godine objavila je kako je dobila blizance. Heard se posljednjih godina kloni javnosti što više može, a živi u španjolskom Madridu.