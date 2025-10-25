Čitava regija je nekoć iščekivala ovu seriju pred TV ekranima, od premijere je prošlo 40 godina

Prošlo je 40 godina od premijere "Klinike Schwarzwald", njemačke serije koja je 80-ih godina prošloga stoljeća bila jedna od najpopularnijih i u bivšoj Jugoslaviji. Seriju je pratilo oko 28 milijuna gledatelja, a pred TV televizijskim ekranima su se skupljale čitave obitelji kako bi pratile zgode i nezgode omiljenih likova.

Radnja serije zbiva se u malenoj, izmišljenoj bolnici u pokrajini Schwarzwald te prati život članova liječničke obitelji Brinkmann. Uvijek dobro raspoloženog voditelja klinike koji je svima spreman pomoći, Klausa Brinkmanna, utjelovio je Klausjürgen Wussow. Glumac je preminuo 2007. godine nakon duge i teške bolesti. Kada je počeo glumiti Klausa Brinkmanna imao je 56 godina, a pred kamerama je bio do 2005. te se kroz karijeru pojavio u preko 120 projekata. Wussow je inače i u stvarnom životu bio miljenik žena te je zbog serije bio vrlo popularan. Pred oltar je stao četiri puta, a imao je i četvero djece.

Foto: Profimedia

Sina profesora Klausa Brinkmanna glumio je Sascha Hehn. I Udo Brinkman bio je omiljen među ženama, a u seriji je imao zaručnicu. Odabranicu njegova srca je, zanimljivo, glumila stvarna kćer Klausjürgena Wussowa, Barbara. Sascha Hehn danas ima 71 godinu, a još uvijek je aktivan u glumačkom svijetu. Pojavio se u brojnim serijama, filmovima i kazališnim predstavama.

Njemačka glumica Barbara Wussow danas ima 64 godine, a još je aktivna pred kamerama. Odrasla je u glumačkoj obitelji uz oca Klausjürgena je i počela glumici. Uloga medicinske sestre Elke prva joj je u karijeri. Što se privatnog života tiče, u sretnom je braku od 1990. godine s Albertom Fortellom. Par je 1998. godine dobio sina Nicholasa, a 2005. kćer Johannu.

Doktoricu Christu Brinkmann glumila je Gaby Dohm. Glumica danas ima 82 godine, a nakon "Klinike Schwarzwald" imala je niz uloga u brojnim filmovima i serijama. Inače je odrasla uz roditelje koji su oboje bili glumci, a 40 godina je bila u braku s Adalbertom Plicom s kojim ima sina. U dugogodišnjoj je vezi s redateljem Peterom Germanom, no nisu se vjenčali. Njezin privatni život bio je pod povećalom medija jedno vrijeme, a publici je posebno zanimljiva bila njezina veza s kolegom iz serije, Klausjürgenom Wussowom.

Foto: Netflix/Imdb/Promo

- 'Klinika Schwarzwald' bio je fenomen koji u Njemačkog nismo imali nikad prije i nećemo imati ponovno - istaknuo je svojedobno pokojni producent serije Wolfgang Rademann. Napeti odnosi u obitelji Brinkmann oduvijek su intrigirali javnost, a serija se nekoliko puta reprizirala na televizijama te je uvijek bila hit. Snimljena su i dva TV filma kao nastavak serije.

Kao kulisa za 'Kliniku Schwarzwald' poslužila Carlova zgrada, odnosno bolnički kompleks u Glottertalu blizu Freiburga. Za kuću obitelji Brinkmann se koristio Zavičajni muzej Hüsli u Grafenhausenu. Serija se prikazivala u bivšoj Jugoslaviji od 1985. do 1989., a gledatelji su ju mogli pratiti u okviru noćnoga programa Noć i dan Televizije Sarajevo. 'Klinika Schwarzwald' je nastala na temelju češke serije 'Bolnica na kraju grada' koja je snimljena potkraj sedamdesetih godina prošlog stoljeća i smatra se 'majkom bolničkih televizijskih serija'.