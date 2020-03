Cjenik: Ovoliko glumci filmova za odrasle dobivaju po sceni...

Kad ih pitate o seksu, raspričat će se, no kad porno glumce, zvijezde pitate koliko seksom zarađuju, zašutjet će. Poput većine drugih pravih profesionalaca, oni će podatke o svojoj plaći i zaradi zadržati za sebe. Oni rijetki koji će nešto reći, najčešće će u iznosima pretjerivati.

Ariana Marie (26) prisjeća se koliko je malo znala o strukturi plaćanja kad je ušla u industriju, i koliko se po tom pitanju oslanjala na svog agenta. Njezina početna plaća po sceni bila je oko 1200 dolara, što je veći iznos od one standardne plaće u industriji. No provizija od 40 posto njezina agenta nije. Većina agenata uzima oko 10 do 20 posto, piše The Daily Beast.

- Svaki put kada bi bila na sceni pitala bi druge cure koliko njihovi agenti uzimaju. Kad su mi rekle da je to od 10 do 20 posto, pitala sam se zašto moj uzima 40 posto'', prisjeća se. Sljedeći agent činio se bolji, u početku. Njegova provizija bila je standardna no ubrzo su se počeli cjenkati oko cijene, koju je on nazvao "previsokom".

- Bio je prijatelj s nekima ljudima iz kompanija pa je za njih smanjivao moju cijenu. Govorio mi je da ću zbog toga raditi više, no već sam radila više - rekla je Ariana. Sa bazom od oko milijun pratitelja na društvenim mrežama Marie se pokazala kao osoba koja može tražiti više i ima za to pokriće. Glenn King, šef Mean Bitches ne izbjegava platiti svojim izvođačima više ako mu računica štima.

- Sve je to poslovna jednadžba. Nekome ću platiti 1200 dolara umjesto 1000 tek kada sam relativno siguran da ću zaraditi dodatnih 200 dolara od te scene, no izvođač mora biti popularan. Ima li ona dovoljno obožavatelja i može li opravdati dodatno plaćanje? Pogledat ću njezine ocjene, sljedbenike na Twitteru i Instagramu i donijeti odluku. Nije tu samo riječ o dodatnih 200 dolara, jer ako snimate osam scena s ovim izvođačem mjesečno tu je riječ o dodatnih 1600 dolara mjesečno. Računica se mora ispatiti - kaže.

Posebno se prati prisustvo na društvenim mrežama.

- Instagram je važan. A i problem je zbog sadržaja koji se na njemu može objavljivati - kaže agent Mark Spiegler.

Niz društvenih mreža posebno pažnju pridaje sadržaju, a posebno onom koji je vezan uz glumce u filmovima za odrasle, koji ne moraju na njima objavljivati ništa tako eksplicitno, no isto će biti pod posebnim promatranjem. Zbog utjecaja kojeg im to ostavlja na posao, zvijezde porno industrije često kreiraju i rezervne račune. Spiegler je na glasu da svoje izvođače plaće i više od standarda, i bez problema o tome priča.

- Minimum je 1000 dolara, a 1200 za analni seks, no često je i više do toga, od 1500 dolara naviše. Svima naplaćujemo isto. Agenti nekih djevojaka tražit će više novaca ako je riječ o međurasnom seksu, što mi ne radimo osim ako je prvi takav, slično kao i kod ostalih prvih - naglašava Spiegler.

Kao i u svakoj industriji izvođači se plaćaju posebno, svako od njih ima posebnu cijenu, no neki standardi ipak postoje. Iznosi koje prikazujemo u nastavku, standardna su plaća u porno industriji.

Prosječne plaće ženskih izvođača

Žena s ženom: 700 - 800 dolara

Žena s ženom/analno: 900-1000 dolara

Žena/muškarac: 900 - 1000 dolara

Žena/muškarac analno: 1100 - 1200 dolara

Dvostruka ili trostruka penetracija: 1200 - 2500 dolara

Trojac ili orgije: temeljni iznos plus 100 do 200 dolara za svakog novog izvodača

Prosječne plaće muških izvođača

Novopridošlice: 300 do 500 dolara

Dokazani izvođači: 500 do 1200 dolara

Trojac ili orgije: temeljni iznos uz 100 - 300 dolara

Žene koje ulaze u industriju mogu postići i veće iznose za svoje prve scene, no kod muškaraca je drugačije. Kompanije su nervozne kad zapošljavaju novog glumca, s obzirom da bi problemi sa njihovom opremom mogli biti skupocjeni po cijelu ekipu, posebno ako se lokacije iznajmljuju po satu. Tako se cijena pouzdanih muških izvođača gotovo udvostručila u proteklih 10 godina, dok su se plaće za žene samo neznatno povećale.

- Standardne cijene za muškarce su 300 - 400 dolara, dok ne pronađu svoje mjesto. Iznos mogu udvostručiti u roku od godine dana ako su solidni izvođači - kaže Isiah Maxwell jedan od najskupljih izvođača.

- Iz godine u godinu moja cijena raste, a osvajanje Xbiz nagrade za ovu godinu samo je potvrdilo moju vrijednost. Ne volim pričati o plaći, i o cijeni, i ne želim imati sukob ega na sceni. Nitko vam neće reći koliko zarađuje ili pokazati svoj ček nakon scene, to je pomalo egotriperski. Možda zaslužuješ određenu cijenu, no moraš ju isto tako i zaraditi - rekao je Maxwell.

Porno glumica Darcie Dolce koja je tu nagradu osvojila u prošloj godini slaže se kako se ta cijena mora zaraditi.

- Odradim dobru scenu. Dolazim na scenu u dobrom stanju, izgledam dobro, koža i nokti su mi lijepi. Profesionalka sam, stižem na vrijeme, i sa mnom je lako raditi. Mislim da zaslužujem taj novac. S nekim je djevojkama kao sa skupocjenim torbama, plaćate samo ime tog brenda, ali ne i kvalitetu torbu - naglašava Dolce.

Ona o svojoj plaći, cijeni i zaradi ne želi pričati.

- Nije mi ugodno govoriti o tome koliko me plaćaju. Plaće su privatna stvar, to se nikoga ne tiče, osim ako niste agent ili oni koji plaćaju - rekla je Dolce.

