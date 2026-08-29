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USKORO 'MASTERCHEF'

Član produkcije napravi dnevno 20.000 koraka, a u jednoj se sezoni skuha čak 500 jela

Piše 24sata,
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Član produkcije napravi dnevno 20.000 koraka, a u jednoj se sezoni skuha čak 500 jela
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Foto: NOVA TV
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Jedan član produkcijske ekipe napravi 20-ak tisuća koraka dnevno, a tijekom sezone se snimi preko 4 tisuće sati video materijala i skuha 500-tinjak jela!

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Nova, deveta sezona MasterChefa uskoro stiže na Novu TV, a dok se nova generacija natjecatelja pred kamerama nadmeće za naklonost žirija, iza njih odvija se pravi mali produkcijski maraton! Samo jedan član produkcijske ekipe tijekom snimajućeg dana napravi 20-ak tisuća koraka, a na cijelom projektu radi više od 100 ljudi. Svi oni dio su velikog produkcijskog pogona koji stoji iza jednog od najuspješnijih zabavnih televizijskih formata u Hrvatskoj i svijetu.

Razmjere ovog televizijskog projekta pokazuje i podatak da se za svaku od ukupno 60 epizoda nove sezone snimi približno 70 sati materijala! Od audicija do finala, to je preko 4 tisuće sati snimljenog sadržaja koji se potom obrađuje u osam montaža kako bi do gledatelja stigla svaka napeta minuta, uspjeh, pogreška i emocija.

Foto: NOVA TV

Središte zbivanja je prepoznatljiva MasterChef kuhinja u studiju Nove TV koji se prostire na približno 1.600 četvornih metara. Osim glavnog prostora koji sadrži radne jedinice natjecatelja, galeriju i sudački stol, iza kulisa nalazi se i čitav niz dodatnih prostorija poput pripremne kuhinje, soba za izjave, skladišta rekvizita, montaže, šminke i garderobe. Ključan dio emisije je i MasterChef vila, u kojoj natjecatelji borave tijekom svog sudjelovanja u showu.

Foto: NOVA TV

Da bi gledateljima približile svaki detalj kuhanja i prenijele užarenu atmosferu iz najpoznatije televizijske kuhinje, sva događanja u studiju prati 12 kamera, a još četiri nalaze se u sobama za izjave, dok se MasterChef vila snima s dvije kamere. Samo oprema za snimanje teži više od 300 kilograma, a kada joj se pribroje rasvjeta i konstrukcije na kojima je postavljena, brojka raste na nekoliko tona.

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Foto: NOVA TV

Ispred kamera tijekom sezone nastat će oko 500 jela, pri čemu se posebna pažnja posvećuje održivosti i maksimalnom iskorištavanju namirnica. No prije nego što natjecatelji uopće zauzmu svoja mjesta za radnim jedinicama i počne odbrojavanje, iza svakog izazova stoje sati pripreme. Snimajući dan počinje rano ujutro uredničkim brifiranjem, nakon čega na set stižu članovi žirija i natjecatelji. Dok produkcijska ekipa priprema sve potrebno za snimanje, članovi žirija Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš finaliziraju izazove i provjeravaju je li sve spremno za početak kuhanja.

Foto: NOVA TV

Iza velikog produkcijskog projekta već je osam sezona i još više priča koje su odavno prerasle granice televizijskog natjecanja. MasterChef je brojnim natjecateljima već otvorio nove profesionalne puteve i prilike u gastronomiji, a dio njih ove će sezone ponovno zakoračiti u poznatu kuhinju. U show će se vratiti čak 11 bivših natjecatelja u ulogama gostiju, uz još desetak chefova i edukatora koji će svoja znanja i iskustva podijeliti s novim sudionicima.

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Foto: NOVA TV

Njihov povratak u emisiju još jednom će podsjetiti na to da MasterChef iskustvo ne završava posljednjim kuhanjem  u finalu, a pred novim natjecateljima je jedinstvena prilika da ispišu vlastita poglavlja. Tko će među njima nadmašiti očekivanja, ostaviti svoj trag i dogurati do samog kraja doznat ćemo u novoj sezoni MasterChefa koja uskoro kreće na Novoj TV!

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