Ne stišavaju se dojmovi nakon Eurosonga koji je završio u noći sa subote na nedjelju. Podsjetimo, bugarska pjevačica Dara pobijedila s pjesmom 'Bangaranga', dok su hrvatske predstavnice, grupa Lelek, završile na 15. mjestu. One su osvojile 124 boda, od kojih je 53 bilo od stručnih žirija, a 71 od publike.

Članica srpskog žirija poslala je poruku Lelekicama: 'Žao mi je'

Ono što je izazvalo najviše rasprava na ovim prostorima bilo je dodjeljivanje bodova stručnih žirija. Naime, mnogi su ostali u šoku kada su vidjeli da stručni žiri Srbije nije dodijelio Lelekicama niti jedan bod, dok je hrvatski stručni žiri dao 'Lavini', predstavnicima Srbije, najveći broj bodova - 12. Ipak, kada su tijekom noći objavljeni rezultati glasova publike, moglo se vidjeti da je upravo publika iz Srbije dala Lelekicama 12 bodova.

'Glasali smo glazbeno, ne politički'

U nedjelju su se oko bodova oglasili i neki članovi srpskog stručnog žirija. Predsjednica žirija Aleksandra Kovač napisala je ranije kako je inzistirala da svi 'glasaju glazbeno, a ne politički'.

- Pozvano smo da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom - napisala je na društvenim mrežama.

- Svatko je glasao za sebe, na osnovu stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova, da ne bi utjecali jedni na druge - poručila je.

Tomašević: 'Dala sam vam veliki broj bodova'

A javila se i još jedna članica žirija, Jelena Tomašević. Ona se u svojoj objavi obratila grupi Lelek, kao i Zorji, srpskoj glazbenici koja je radila na pjesmi 'Andromeda'.

- Čestitam vam na izvanrednom nastupu! Od mene ste sinoć dobile veliki broj bodova. Žao mi je što se to nije vidjelo u konačnom zbroju žirija. Neka vam bodovi ne budu glavni dojam s natjecanja. 2005. godine za pjesmu 'Jutros' sam dobila 0 bodova od žirija. Znam kako se osjećajte! Veliki zagrljaj za vas - napisala je.

Lelek: 'Srednji prst svemu što nas razdvaja'

Naše predstavnice, grupa Lelek, također su komentirale bodove srpskog žirija. Za 24sata su poručile kako pjesme i izvođači postoje zbog publike, te istaknule kako mogu biti sretne zbog 12 bodova koje su dobile upravo od publike. Nakon toga oglasile su se i na Instagramu.

- Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja - napisale su Lelekice uz fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, koje su obje zemlje međusobno nagradile s maksimalnih 12 bodova.