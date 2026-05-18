Obavijesti

Show

Komentari 24
'VELIKI ZAGRLJAJ ZA VAS'

Članica srpskog žirija poslala je poruku Lelekicama: 'Žao mi je'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Članica srpskog žirija poslala je poruku Lelekicama: 'Žao mi je'
Foto: Lisa Leutner

Lelek od srpskog stručnog žirija nije dobila niti jedan bod u finalu Eurosonga. Oko toga se oglasila i Jelena Tomašević, članica srpskog stručnog žirija

Admiral

Ne stišavaju se dojmovi nakon Eurosonga koji je završio u noći sa subote na nedjelju. Podsjetimo, bugarska pjevačica Dara pobijedila s pjesmom 'Bangaranga', dok su hrvatske predstavnice, grupa Lelek, završile na 15. mjestu. One su osvojile 124 boda, od kojih je 53 bilo od stručnih žirija, a 71 od publike. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Članica srpskog žirija poslala je poruku Lelekicama: 'Žao mi je' VIDEO
Članica srpskog žirija poslala je poruku Lelekicama: 'Žao mi je' | Video: 24sata/pixsell
NISU IH ŠTEDJELE Lelekice komentirale glasanje srpskog žirija: "Srednji prst svemu što nas razdvaja"
Lelekice komentirale glasanje srpskog žirija: "Srednji prst svemu što nas razdvaja"

Ono što je izazvalo najviše rasprava na ovim prostorima bilo je dodjeljivanje bodova stručnih žirija. Naime, mnogi su ostali u šoku kada su vidjeli da stručni žiri Srbije nije dodijelio Lelekicama niti jedan bod, dok je hrvatski stručni žiri dao 'Lavini', predstavnicima Srbije, najveći broj bodova - 12. Ipak, kada su tijekom noći objavljeni rezultati glasova publike, moglo se vidjeti da je upravo publika iz Srbije dala Lelekicama 12 bodova. 

'Glasali smo glazbeno, ne politički' 

U nedjelju su se oko bodova oglasili i neki članovi srpskog stručnog žirija. Predsjednica žirija Aleksandra Kovač napisala je ranije kako je inzistirala da svi 'glasaju glazbeno, a ne politički'. 

SVIĐA LI VAM SE? Britanac obradio "Andromedu" i izazvao lavinu komentara: Poslušajte kako zvuči...
Britanac obradio "Andromedu" i izazvao lavinu komentara: Poslušajte kako zvuči...

- Pozvano smo da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom - napisala je na društvenim mrežama.

- Svatko je glasao za sebe, na osnovu stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova, da ne bi utjecali jedni na druge - poručila je. 

Tomašević: 'Dala sam vam veliki broj bodova' 

A javila se i još jedna članica žirija, Jelena Tomašević. Ona se u svojoj objavi obratila grupi Lelek, kao i Zorji, srpskoj glazbenici koja je radila na pjesmi 'Andromeda'. 

UIGRAN TIM Otkrivena tajna 'lebdenja' na Eurosongu: HRT pokazao kako je nastala čarolija Lelekica
Otkrivena tajna 'lebdenja' na Eurosongu: HRT pokazao kako je nastala čarolija Lelekica

- Čestitam vam na izvanrednom nastupu! Od mene ste sinoć dobile veliki broj bodova. Žao mi je što se to nije vidjelo u konačnom zbroju žirija. Neka vam bodovi ne budu glavni dojam s natjecanja. 2005. godine za pjesmu 'Jutros' sam dobila 0 bodova od žirija. Znam kako se osjećajte! Veliki zagrljaj za vas - napisala je. 

Foto: instagram

Lelek: 'Srednji prst svemu što nas razdvaja' 

Naše predstavnice, grupa Lelek, također su komentirale bodove srpskog žirija. Za 24sata su poručile kako pjesme i izvođači postoje zbog publike, te istaknule kako mogu biti sretne zbog 12 bodova koje su dobile upravo od publike. Nakon toga oglasile su se i na Instagramu. 

LELEKICE BEZ BODOVA Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'
Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'

- Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja - napisale su Lelekice uz fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, koje su obje zemlje međusobno nagradile s maksimalnih 12 bodova.

Foto: instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas ovog ponedjeljka, 18. svibnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Ništa od grudnjaka! Nives pokazala obline pokraj bazena
OČARALA NOVIM FOTKAMA

FOTO Ništa od grudnjaka! Nives pokazala obline pokraj bazena

Lijepa domaća pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ponovno je očarala svoje pratitelje na društvenim mrežama. Objavila je nove fotke na kojima pozira u plavoj haljini kraj bazena...
FOTO Georgina sve iznenadila! Na Cannes došla kao plavuša. Pogledajte kako sada izgleda...
VELIKA PROMJENA

FOTO Georgina sve iznenadila! Na Cannes došla kao plavuša. Pogledajte kako sada izgleda...

Georgina Rodriguez, dugogodišnja partnerica slavnog Cristiana Ronalda, pojavila se na svečanoj večeri u Cannesu, u sklopu Filmskog festivala. I mnoge je ostavila u šoku kada se pojavila kao plavuša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026