Članice benda Katseye otkrile kroz što sve prolaze zbog svoje slave: 'Jako je uznemiravajuće'

Članice globalno poznate grupe Katseye u intervjuu za BBC otkrile su kako su, otkako su se proslavile prošle godine, primile mnogobrojne online prijetnje smrću. Djevojke, koje su nominirane za nagradu Grammy u konkurenciji za najboljeg novog izvođača, priznale su kako su neke od tih poruka bile 'jako teške', a odnosile su se i na njihove obitelji.

Foto: YouTube/screenshoot

Jedna od članica, Lara Raj, objasnila je kako se s takvim neugodnostima teško nositi: 'Pokušavam si reći da to nije važno, ali ako vam tisuću ljudi šalje prijetnje smrću, to je uznemirujuće'. 'Čak i ako se to ne dogodi, teško je', zaključila je.

Osim prijetnja smrću, Raj, koja je sada državljanka SAD-a, zbog svoga se porijekla suočila i s rasističkim komentarima te prijavom imigracijskoj službi zbog navodnog 'rada i boravka u Sjedinjenim Državama bez zakonske dozvole'.

Ova je 20-godišnja pjevačica zbog neugodnih komentara na društvenim mrežama obrisala svoj profil na X-u te rekla kako je shvatila da nije 'publika za mišljenja drugih ljudi'. Uz navedeno, Raj je osvrnula i na seksističku prirodu komentara upućenih cijelom bendu.

Foto: YouTube

'Ljudi nas vide kao žene za rangiranje. Ocjenjivat će nas na temelju toga koliko smo lijepe, naše pjevačke vještine, plesne vještine, a zatim će to zbrojiti i dati nam postotak', objasnila je dodavši: 'To je tako distopijski'. Na njene se riječi nadovezala kolegica Manon Bannerman koja je istaknula: 'Osjećam kako je to vrlo terorizirajuće za um'.

Osim njih, o ovom je problemu govorila i još jedna članica popularnog sastava, Sophia Laforteza. Istaknula je da, iako je njihova karijera kratka, mnogo toga je već rečeno njihovim obiteljima i njima samima. 'Znamo da smo pristale na to da budemo toliko javne. Znamo da je to dio slave. Ali to ne mijenja činjenicu da smo ljudi', priznala je.

Foto: YouTube/screenshoot

Katseye, osim tri spomenute članice, čine još i Megan Skiendiel, Jeung Yoon-Chae te Daniela Avanzini. Grupa je formirana 2023., a vrlo je brzo postala popularna. Šest članica, čija se dob kreće od 17 do 23 godine, dolaze iz različitih dijelova svijeta.

Tako je Raj indijsko-šrilankanska Amerikanka iz New Yorka, a Laforteza Filipinka iz Manile, dok Bannerman, koja vuče korijene iz Gane i Italije, dolazi iz Züricha.Megan Skiendel ima kinesko-singapursko podrijetlo, a dolazi iz Honolulua, dok je Jeung Yoon-Chae iz Južne Koreje.

Sastav koji čine nabrojane djevojke oformljen je u showu 'The Debut: Dream Academy', projektu projektu američkog Geffen Recordsa i korejske tvrtke Hybe. Između mnogobrojnih kandidatkinja izabrano je njih 20 koje su imale priliku boraviti dvije godine u kampu u kojem su svakodnevno satima imale vježbe plesa i vokalne vježbe. Osim toga, bile su suočene i s oštrim kritikama.

Foto: YouTube

Katseye prvo je postao popularan u svijetu K-popa, a veću su publiku dobile kada su prošle godine objavile svoj album naziva 'SIS (Soft Is Strong)'. Ranije ove godine djevojke su objavile pjesmu 'Gnarly' koja im je donijela još veću popularnost, ali i izazvala podijeljena mišljenja, budući da su slušatelji isprva imali negativne rekcije.

Unatoč tome, singl je na platformi YouTube prikupio 119 milijuna pregleda, a glazbenice su rekle kako su znale da će pjesma biti šokantna te uzbuditi ljude. Spomenuta pjesma našla se na njihovom drugom albumu 'Beautiful Chaos', uz singlove poput 'Gabriela', 'M.I.A.' i 'Gameboy'.

Ovaj je album završio na visokom drugom mjestu na američkim ljestvicama najboljih albuma, ali to nije jedino priznanje koje su ove talentirane djevojke zavrijedile. Osim što su nedavno postale treća ženska grupa nominirana za Grammy u kategoriji najboljeg mladog izvođača, ranije ove godine osvojile su i nagradu za najbolju izvedbu na MTV Video Music Awards.

Foto: YouTube/screenshoot