Clooney nije snimio niti jedan film, a najplaćeniji je glumac

Prošle godine je na Forbesovoj listi deset najplaćenijih glumaca prvo mjesto zauzeo Mark Wahlberg (47) sa zaradom od 68 milijuna dolara (oko 436 milijuna kuna). U 2018. ga je 'prešišao' George Clooney (57) s 239 milijuna dolara (1,55 milijardu kuna).

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Iako je proglašen najplaćenijim glumcem, Clooney u razdoblju od 1. lipnja 2017. do 1. lipnja 2018. nije snimio niti jedan film. S obzirom da Forbes gleda i ono što se zaradi izvan filmskog svijeta, George je tako 'prestigao' svoje kolege. Ono što mu je donijelo zaradu od 233 milijuna dolara (oko 1,51 milijarde kuna) je prodaja njegovog brenda tekile, a preostalih šest milijuna dolara (38 milijuna kuna) su mu donijele reklame i stariji filmovi.

- Da ste nas pitali prije četiri godine hoćemo li imati milijardersku kompaniju, sumnjam da bismo rekli da - rekao je Clooney, jedan od tri suosnivača te tvrtke.

Foto: Twitter/Screenshot

Sljedeći poslije njega na listi je Dwayne Johnson (46), poznat pod nadimkom 'The Rock'. On je zaradio skoro upola manje nego Clooney, 124 milijuna dolara (oko 805 milijuna kuna). Za to je najviše zaslužan film 'Jumanji: Dobrodošli u džunglu'.

Foto: Instagram

Treće mjesto je zauzeo 'Iron man' Robert Downey Jr. (53) sa zaradom od 81 milijuna dolara (526 milijuna kuna). Nakon njega slijedi Chris Hemsworth (35) sa 64.5 milijuna dolara (oko 418 milijuna kuna). Na petoj poziciji se našao Jackie Chan (64) koji je u posljednjih godinu dana snimio šest filmova i zaradio 45.5 milijuna dolara (nešto manje od 300 milijuna kuna). Time je Chan postao najplaćenija kineska filmska zvijezda.

Foto: Twitter/Screenshot2

Šesto mjesto je pripalo Will Smithu (49) sa 42 milijuna dolara (oko 272 milijuna kuna), a zatim slijede Akshay Kumar (50) sa 40.5 milijuna dolara (oko 263 milijuna kuna) i Adam Sandler (51) koji je zaradio 'samo' milijun dolara manje nego Kumar (oko 256 milijuna kuna).

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Posljednja dva mjesta su pripala Salmanu Khanu (52) sa zarađenih 38.5 milijuna dolara (250 milijuna kuna) te Chrisu Evansu (37) s 34 milijuna dolara (oko 220 milijuna kuna).

