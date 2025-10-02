Obavijesti

Show

Komentari 0
USPJEŠNA ŽENA

Clooney o svojoj supruzi: 'Pored nje se osjećam kao bedak...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Clooney o svojoj supruzi: 'Pored nje se osjećam kao bedak...'
3
Foto: MAY JAMES

Već je svima dobro poznato da je Amal Clooney iznimno uspješna žena, a sad je to na šaljiv način potvrdio i njen suprug George Clooney

Glumac George Clooney svjestan je da je njegova supruga iznimno uspješna i nadarena žena. Potvrdio je to i u ponedjeljak navečer na premijeri svog novog filma 'Jay Kelly' izjavivši u šaljivom tonu  za Page Six: 'Kada sam blizu nje, stalno se osjećam kao bedak!'. Premijera se održavala u sklopu The New York Film Festivala u Lincoln Centru, a Clooney je stigao u pratnji svoje supruge.

ZANIMLJIVA OBITELJ George i Amal Clooney pričali o njihovoj djeci: 'Uništili smo ih'
George i Amal Clooney pričali o njihovoj djeci: 'Uništili smo ih'

Da je Amal Clooney uspješna poslovna žena, dokazuju i njeni mnogobrojni uspjesi. Tako je ove godine postala profesorica na prestižnom Sveučilištu u Oxfordu, a već je neko vrijeme suradnik Instituta za ljudska prava Pravnog fakulteta u američkoj saveznoj državi Columbiji. Uz to, predstavljala je Juliana Assange i bivšeg predsjednika Maldiva Mohameda Nasheeda.

74th Venice Film Festival 2017, Red Carpet Film "Suburbicon"
74th Venice Film Festival 2017, Red Carpet Film "Suburbicon" | Foto: Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Prilikom dodijele Zlatnih globusa 2015. godine, kada je George Clooney osvojio nagradu za životno djelo, posebno priznaje joj je odala i Tina Fey šaljivo naglasivši: 'Amal je odvjetnica za ljudska prava koja je radila na slučaju Enron, bila savjetnica Kofija Annana u vezi sa Sirijom te je odabrana u tročlanu komisiju UN-a koja se bavi istraživanjem kršenja ratnih zločina u Pojasu Gaze. Dakle, večeras njezin suprug dobiva nagradu za životno djelo.'

Catch 22 - TV Series UK Premiere
Catch 22 - TV Series UK Premiere | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Nije poznati glumac jedini ponosan na svoju životnu partnericu. Tako je Amal za Glamour u srpnju izjavila da ima partnera koji ju podržava u svemu što radi te da zbog toga osjeća da se ne mora obuzdavati ili ispričavati zbog svojeg rada. Par se vjenčao 2014. u Veneciji, a brak je okrunio blizancima Ellom i Alexanderom 2017. godine.

Premiere of 'Ticket to Paradise' in London
Foto: MAY JAMES

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'
LIJEPA TAISHA

FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'

Lijepa Taisha Drpić bila je sa svojom majkom, Nives Celzijus, na putu u Istanbulu odakle su objavile nekoliko zajedničkih fotografija. Njihovim je pratiteljima teško reći koja je ljepša...
FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...
DJELIĆ ŽIVOTA KROZ FOTKE

FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...

Prije 21 godine poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 46. rođendan!
Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Josipe iz 'Života na vagi'? Potpuno se promijenila, pogledajte kako danas izgleda!

Senjanka je u popularni show ušla s čak 146 kilograma, a na finalnom je vaganju došla do impresivnih 89 kilograma. Iako je nakon snimanja bilo posustajanja te je prošla 'stotku', vratila se zdravim navikama i treninzima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025