Clooney o svojoj supruzi: 'Pored nje se osjećam kao bedak...'

Glumac George Clooney svjestan je da je njegova supruga iznimno uspješna i nadarena žena. Potvrdio je to i u ponedjeljak navečer na premijeri svog novog filma 'Jay Kelly' izjavivši u šaljivom tonu za Page Six: 'Kada sam blizu nje, stalno se osjećam kao bedak!'. Premijera se održavala u sklopu The New York Film Festivala u Lincoln Centru, a Clooney je stigao u pratnji svoje supruge.



Da je Amal Clooney uspješna poslovna žena, dokazuju i njeni mnogobrojni uspjesi. Tako je ove godine postala profesorica na prestižnom Sveučilištu u Oxfordu, a već je neko vrijeme suradnik Instituta za ljudska prava Pravnog fakulteta u američkoj saveznoj državi Columbiji. Uz to, predstavljala je Juliana Assange i bivšeg predsjednika Maldiva Mohameda Nasheeda.

74th Venice Film Festival 2017, Red Carpet Film "Suburbicon" | Foto: Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Prilikom dodijele Zlatnih globusa 2015. godine, kada je George Clooney osvojio nagradu za životno djelo, posebno priznaje joj je odala i Tina Fey šaljivo naglasivši: 'Amal je odvjetnica za ljudska prava koja je radila na slučaju Enron, bila savjetnica Kofija Annana u vezi sa Sirijom te je odabrana u tročlanu komisiju UN-a koja se bavi istraživanjem kršenja ratnih zločina u Pojasu Gaze. Dakle, večeras njezin suprug dobiva nagradu za životno djelo.'

Catch 22 - TV Series UK Premiere | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Nije poznati glumac jedini ponosan na svoju životnu partnericu. Tako je Amal za Glamour u srpnju izjavila da ima partnera koji ju podržava u svemu što radi te da zbog toga osjeća da se ne mora obuzdavati ili ispričavati zbog svojeg rada. Par se vjenčao 2014. u Veneciji, a brak je okrunio blizancima Ellom i Alexanderom 2017. godine.

Foto: MAY JAMES