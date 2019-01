Clooneyja zamijenili s Pacinom: 'Presavršen' je za karikaturu...

Djevojka narančaste kose i širokog osmijeha, Matina Tenžera (28), u svojem domu krije zanimljivu kolekciju figurica koje izrađuje od glinamola.

- Osjećam se kao da sam ostala u vrtiću ili osnovnoj školi na likovnom. Izabrala sam glinamol jer je s njim najlakše rukovati i izrađujem gliniće već sedam godina - rekla je Matina, bez slova “r” u imenu, kako joj mnogi dodaju. Za jednoga “glinića” potrebno joj je tjedan dana.

[video: 1203805 / ]

Hobi je pretvorila u zaradu kad su joj ljudi počeli slati upite da im napravi vlastitu figuru.

- Prvotna je ideja bila nacrtati joj portret, no neki unutarnji glas mi je sugerirao kip, što dotad nisam radila. Bila je to borba s izradom zbog ispipavanja terena i početničkih pogrešaka, no nije bila opcija baciti u smeće kilu glinamola. U mojoj kući se ništa ne baca - objasnila je Matina.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Tupac Shakur, Frida Khalo (iznad), Dino Dvornik, Freddie Mercury, Joey Ramone (lijevo)..., samo su neki od poznatih koje je izradila

Iako su najtraženije figurice koje nisu poznate osobe, ona si je za gušt napravila nekoliko poznatih “faca”.

- Tu su Amy Winehouse, Tupac Shakur, Biggie, Joey Ramone, Tom Waits... Zatim malo slikara, kao što su Frida Kahlo, Picasso, Salvador Dali... Pa malo filmaša, poput Roberta De Nira, Woodyja Allena, Davida Lyncha, Tima Burtona, Charlieja Chaplina... - ističe.

Foto: Privatan album

Od domaćih javnih osoba usudila se napraviti Tomislava Ivčića, Dinu Dvornika i spisateljicu Silviju Šesto, koja ju je posebno pohvalila.

Matina je inače diplomirana novinarka, trenutačno je na porodiljnom te se brine o kćeri Neli Koko. Kad uhvati slobodnog vremena, zamrlja se u glinamolu kao djevojčica.

- Najprije modeliram glavu u kuglu, pa izdubim očne duplje, umetnem očne jabučice i dodam vjeđe. Onda se spuštam na nos, usne i bradu. Formiram tijelo, lijepim ruke i noge pa dorađujem detalje. Uh, zvuči komplicirano, ali nije - kaže.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na početku glinamolskog zanata pokušala je napraviti hollywoodskoga glumca Georgea Clooneyja, za kojeg priznaje da je “presavršen” da se od njega napravi karikatura.

- Od početka sam znala da će izrada biti borba jer mi je najteže izrađivati osobe generičkih i simetričnih crta lica, osobe bez prepoznatljivosti. I što reći? Odlučila sam dostojno umrijeti na bojnom polju. Kip je ispao fijasko pa sam obustavila prodaju. Njega sam zadržala jer se s vremenom pokazalo da svatko u njemu vidi ‘nekog’. Tako mi je na buvljaku prišao stariji par i čestitao jer sam ‘odlično pogodila tog i tog opernog pjevača’ - kaže kroz smijeh.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Clooney je još neko vrijeme stajao na njezinoj polici, a kad su joj došli prijatelji, svađali su se oko toga koga vide u karikaturi od glinamola.

- Kad sam se približila i vidjela koju figuru gleda, bilo mi je jasno da nema pojma o kome je zapravo riječ. ‘A tko je to’, upitala sam je. Ova je ispalila: ‘Pa Al Pacino’ - kaže nam Matina, koja je na kraju bacila tu figuricu.

