Colin Firth je oprostio supruzi: 'Žao mi je njezinog ljubavnika'

Zbog tebe sam se propatio, ali znam da i ti patiš, napisao je britanski glumac Colin Firth (57) u e-mailu novinaru Marcu Brancacciju (55) koji je imao aferu s njegovom suprugom, talijanskom redateljicom i producenticom, Livijom Guiggioi (48).

Zvijezda 'Kraljevog govora' primao je, navodi The Sun, redovno e-mailove u kojima je prijetio njemu i njegovoj supruzi da će izaći u javnost sa detaljima svoje afere s Livijom koja je završila 2016., a trajala je godinu dana.

- Kada me ostavila, bio sam jako ljut. Odmah sam poslao e-mail Colinu s fotografijom mene i njegove supruge. Htio sam da zna što se dogodilo. On mi je odgovorio, a uskoro mi se na vratima pojavila policija i uzela mi je računalo i mobitel - prepričao je Marco, kojeg su Livia i Colin optužili da im prijeti i uhodi ih. Novinar tvrdi da ih nikada nije uhodio te da se radi tek o pokušaju para da 'okalja' njegovo ime.

- Tada sam živio u Brazilu, a ona u Londonu. Ja sam vjerojatna jedina uhoda koja živi na drugom kontinentu od svoje navodne žrtve. U godini dana, nisam je zvao niti jednom - rekao je Talijan.

Nakon što je Brancaccia objavio detalje svoje romanse s suprugom Colina Firtha, ona je potvrdila da su bili u vezi.

- Prije nekoliko godina, Colin i Liva su se odlučili razdvojiti u tajnosti. U to vrijeme, Livia je počela vezu sa svojim bivšim prijateljem, gospodinom Brancaccijom. Firthovi su se otada pomirili. Nakon njihovog pomirenja, Marco je mjeseci prijetio paru i maltretirao ih, a za sve to postoji dokaz - rekao je za The Times Livijin glasnogovornik.

Brancaccio je talijanskim medijima ispričao da mu je Livia obećala da će zauvijek ostaviti Colina zbog njega. Tvrdio je da ga je neprestano obasipala znakovima ljubavi.

- U godini dana mi je poslala stotine poruka u kojima mi izjavljuje ljubav, slala mi fotografije i videa, a vodila je i dnevnik naše veze - rekao je novinar koji je aferu s glumčevom suprugom počeo u Colinovom domu u sjevernoj Italiji. Tvrdi da se 'do uha' zaljubio u Liviju te da je smatrao da je ljubav njegova života. Iako se znaju još iz tinejdžerskih dana, romansa se 'rasplamsala' tek 2015. godine.

Novinar, koji radi za talijansku agenciju ANSA, također tvrdi da su ga Colin i Livia tužili za uhođenje jer su preplašili da će iznijeti njihove tajne u medijima.

No to nije prvi put Brancacciju da ga je optužen za prijetnje. Prije 20 godina sudio se s bivšom partnericom, Islanđankom Snaefridurom Baldvinsdottirom s kojim ima kćer. Obitelj je živjela u Mexico Cityju, a tijekom jedne žestoke svađe, Marco je zaplijenio putovnicu svoje kćeri, a partnericu je optužio za otmicu djeteta. Na suđenju, Snaefidur je tvrdila je novinar prema njoj bio nasilan te je rekla da je pokušavala od njega pobjeći, što je on negirao. Skrbništvo nad kćeri pripalo je Islanđanki.

Snaefidur je preminula 2013. u svojoj kući na Islandu nakon epileptičkog napada.

Colin i Livia ove godine će proslaviti 21. godišnjicu braka. Par ima sinova Lucu (16) i Mattea (13). Obitelj ima domove u Londonu i talijanskoj Umbriji.

Firth je Talijanku upoznao u Kolumbiji 1995. za vrijeme snimanja BBC-jeve adaptacije romana Nostromo. Liva je radila kao asistentice producentu, a Firth je tada već bio zavodnik za kojem su ludjele žene diljem svijeta, zahvaljujući ulozi u filmu 'Ponos i predrasude', gdje je utjelovio Darcyja. Colin je tada već imao sina Willa (28) iz petogodišnje veze s glumicom Meg Tilly, s kojom je živio u drvenoj kući usred šume u Kanadi.

- Kada sam upoznao Liviju, bilo je to kao da sam napokon našao svoj drugi dio - rekao je Colin jednom prilikom.

Par se 1997. vjenčao u crkvici iz 13. stoljeća u gradu Citta della Pieve.