Colonijina pjesma iz 2000. opet je hit! U top 5 najslušanijih je u Hrvatskoj: 'Ma to je buknulo!'

Pjesma '1001 noć' grupe Colonia je među najslušanijima u Hrvatskoj trenutno. Na Billboardovoj ljestvici se nalazi u top 5 pjesama, a radi se o pjesmi koja je objavljena 2000. godine na albumu 'Jača nego ikad'. Bez obzira na to što je od objave prošlo čak 26 godina, '1001 noć' je ovih dana ponovno popularna.

To je iznenadilo i Borisa Đurđevića, osnivača grupe.

- To je postalo viralno jer je neki borac u Srbiji pustio tu pjesmu kad je izlazio u ring - rekao je za HypeTV i rekao kako je taj prijenos gledalo oko 600.000 ljudi.

- Odjednom su to klinci počeli puštati, počeli snimati 'lipsyncove'. To je buknulo kao koronavirus u dva dana! Išao sam gledati na YouTube. Gledam što se događa, odjednom milijuni pregleda na pjesmi '1001 noć'. Počele su mi stizati informacije od drugih ljudi da se to nešto širi. Odem na Billboard i vidim četvrti smo na njoj, a pjesma je stara 26 godina. Onda sam tek shvatio moć društvenih mreža - rekao je.

Grupu je prije nekoliko godina napustila Indira Levak te kao razloge navela zasićenje i zamor, a Colonia danas ima novu pjevačicu, Ivanu Lovrić.