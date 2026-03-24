Obavijesti

Show

Komentari 0
1001 NOĆ

Colonijina pjesma iz 2000. opet je hit! U top 5 najslušanijih je u Hrvatskoj: 'Ma to je buknulo!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
ARHIVA - Grupa Colonia potpisala ugovor s diskografskom kućom Menart | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na Billboardovoj ljestvici najslušanijih pjesama u Hrvatskoj je i pjesma '1001 noć' grupe Colonia, a koja je izašla 2000. godine. Osnivač grupe Boris Đurđević objasnio je u čemu je riječ

Pjesma '1001 noć' grupe Colonia je među najslušanijima u Hrvatskoj trenutno. Na Billboardovoj ljestvici se nalazi u top 5 pjesama, a radi se o pjesmi koja je objavljena 2000. godine na albumu 'Jača nego ikad'. Bez obzira na to što je od objave prošlo čak 26 godina, '1001 noć' je ovih dana ponovno popularna. 

To je iznenadilo i Borisa Đurđevića, osnivača grupe.

- To je postalo viralno jer je neki borac u Srbiji pustio tu pjesmu kad je izlazio u ring - rekao je za HypeTV i rekao kako je taj prijenos gledalo oko 600.000 ljudi. 

- Odjednom su to klinci počeli puštati, počeli snimati 'lipsyncove'. To je buknulo kao koronavirus u dva dana! Išao sam gledati na YouTube. Gledam što se događa, odjednom milijuni pregleda na pjesmi '1001 noć'. Počele su mi stizati informacije od drugih ljudi da se to nešto širi. Odem na Billboard i vidim četvrti smo na njoj, a pjesma je stara 26 godina. Onda sam tek shvatio moć društvenih mreža - rekao je. 

Grupu je prije nekoliko godina napustila Indira Levak te kao razloge navela zasićenje i zamor, a Colonia danas ima novu pjevačicu, Ivanu Lovrić. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026