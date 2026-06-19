Čombe i supruga Hrvatica žive u SAD-u. Objavili za koga navijaju na Svjetskom prvenstvu...

Dok je Bosna i Hercegovina na Svjetskom nogometnom prvenstvu vodila tešku bitku protiv Švicarske, na tribinama stadiona SoFi nije nedostajalo glasne podrške. Među navijačima bio je i glumački par Marija Omaljev-Grbić i Miraj Grbić, koji već godinama živi u Los Angelesu.

Miraj, najpoznatiji po ulozi Čombe u seriji 'Lud, zbunjen, normalan', od prve je minute bodrio reprezentaciju svoje domovine. U jednom trenutku stadionom su odjeknuli stihovi Halidova hita 'Ljiljani', koje su tisuće navijača pjevale uglas.

- Idemo - poručio je Grbić na početku utakmice, koja je na kraju završila pobjedom Švicarske rezultatom 4:1.

Foto: Instagram

Ni njegova supruga nije skrivala emocije. Budući da bodri i Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, priznala je da joj ovo Svjetsko prvenstvo donosi dvostruko više stresa.

- Ako nemate dovoljno stresa tijekom Svjetskog prvenstva, navijajte ne za jednu nego za dvije reprezentacije. Zapratite me za još korisnih savjeta - našalila se glumica.

Foto: Instagram

Miraj i Marija upoznali su se i zaljubili u Sarajevu, gdje je ona studirala glumu na Akademiji scenskih umjetnosti. Vjenčali su se 2008. godine, a od 2013. žive u Los Angelesu, gdje su im se rodila i djeca. U listopadu 2021. dobili su kćer Billie, a u prosincu 2023. godine i sina Rivera.

Miraj je ostvario uloge u holivudskim projektima poput 'Nemoguće misije: Protokol duh', u kojoj je glumio uz Toma Cruisea, zatim u filmu 'Babylon' s Bradom Pittom, posljednjim nastavcima franšize 'Brzi i žestoki' te serijama 'American Horror Story', 'S.W.A.T.' i 'Santa Clarita Diet'. Ubrzo nakon dolaska u SAD angažiran je i kao profesor na New York Film Academy.

Holivudsku karijeru gradi i Marija, koju hrvatska publika pamti iz serija 'Ruža vjetrova' i 'Zakon ljubavi'. Posljednjih godina pojavila se i u međunarodnim projektima poput 'Severed Silence' i 'Beauty and the Queen'.