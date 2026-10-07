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POSEBNO IZDANJE

Corto svira Azru: Kultne pjesme zagrebačkog rocka ovog petka odzvanjaju Vintageom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Corto svira Azru: Kultne pjesme zagrebačkog rocka ovog petka odzvanjaju Vintageom
Foto: PROMO
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Corto se ovom prilikom vraća u osamdesete i bogati katalog jednog od najvažnijih bendova domaće i regionalne rock povijesti.

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Postoje pjesme koje ostanu čvrsto vezane uz vrijeme u kojem su nastale, ali postoje i one koje desetljećima poslije zvuče jednako živo, aktualno i beskompromisno. Upravo će takve pjesme u petak, 9. listopada, ispuniti Vintage Industrial Bar, gdje će zagrebački bend Corto održati svoje posebno koncertno izdanje posvećeno Azri.

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Corto se ovom prilikom vraća u osamdesete i bogati katalog jednog od najvažnijih bendova domaće i regionalne rock povijesti. Publiku očekuje večer ispunjena pjesmama Azre, bendom koji je svojim sirovim rock'n'rollom, prepoznatljivim stihovima i beskompromisnim pogledom na društvo obilježio generacije te ostavio trag koji ne blijedi ni desetljećima nakon prestanka djelovanja.

Ovakvi koncerti za Corto nisu svakodnevica. Azrinom repertoaru posvećuju se tek jednom ili dvaput godišnje, zbog čega će zagrebački nastup biti jedna od rijetkih prilika da ih publika čuje upravo u ovom izdanju, uz malo Corta i puno Azre.

Posebnu poveznicu s Azrinim nasljeđem donosi frontmen i autor Corta Domagoj Vorberger. On je godinama dijelio pozornicu s originalnim članovima Azre, bubnjarom Borisom Leinerom i basistom Mišom Hrnjakom, nastupajući u projektu Pozdrav Azri. Iskustvo sviranja s glazbenicima koji su stvarali pjesme koje su obilježile jednu eru sada donosi na pozornicu Vintage Industrial Bara.

Vrata Vintage Industrial Bara otvaraju se u 20:30, a koncert počinje u 21:30 sati. Ulaznice možete nabaviti u Grif Baru i Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.

Nakon posljednjeg odsviranog tona večer neće završiti. Od 23 sata ulaz u Vintage je besplatan, a program se nastavlja uz Novi val party koji će trajati sve do jutra. Nakon koncerta, plesni podij preuzimaju pjesme koje su obilježile domaći i regionalni novi val, pa će se duh osamdesetih iz koncertne dvorane preseliti ravno na cjelonoćni party.

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