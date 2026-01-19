Obavijesti

NAKON RAZVODA

Country pjevačica komentirala glasine da je u vezi s Keithom Urbanom: Evo što je rekla...

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Canva/Instagram

Mlada country pjevačica Karley Scott Collins oglasila se na društvenim mrežama nakon što su se proširile špekulacije da je u ljubavnoj vezi s nedavno razvedenim glazbenikom Keithom Urbanom

Country pjevačica Karley Scott Collins javno je odbacila glasine koje je povezuju s country zvijezdom Keithom Urbanom, bivšim suprugom Nicole Kidman. Nakon što su se u medijima pojavili napisi o navodnoj vezi, Collins je putem Instagrama odlučila stati na kraj špekulacijama.

U nedjelju je objavila snimku zaslona članka s naslovom: „Je li se Keith Urban uselio kod Karley Scott Collins? Nove špekulacije nakon razvoda“, uz koji je jasno poručila: „Ljudi, ovo je apsolutno presmiješno i neistina“, dodavši emoji koji plače od smijeha, piše Page Six.

Foto: Instagram/Screenshoot

Glasine o navodnoj romansi između 58-godišnjeg Urbana i 26-godišnje Collins pojavile su se ubrzo nakon što je ranije ovog mjeseca finaliziran Urbanov razvod od glumice Nicole Kidman. Bivši supružnici bili su u braku 19 godina, a još u rujnu 2025. počele su kružiti priče da su ljeto proveli odvojeno te da su se pojavili problemi u njihovom dugogodišnjem braku. Nekoliko dana kasnije Kidman je podnijela zahtjev za razvod u saveznoj državi Tennessee.

Karley Scott Collins, bivša dječja glumica koja je svoj debitantski album Flight Risk objavila u rujnu 2025., s Urbanom je profesionalno surađivala kao predgrupa na njegovoj turneji High and Alive, koja je započela u svibnju 2025. u Alabami. Tijekom turneje često je javno isticala zahvalnost na prilici da nastupa uz poznatog glazbenika.

The 89th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles
The 89th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL

Pet mjeseci nakon početka turneje, Collins je na Instagramu Urban uputila rođendansku čestitku, podijelivši fotografiju na kojoj se grle na pozornici. „Sretan rođendan, Keith Urban! Jako sam zahvalna na vremenu koje smo proveli na turneji i svemu što smo ja i bend imali priliku naučiti od tebe i tvog tima“, napisala je, dodavši kako će zauvijek pamtiti njegovu ljubaznost i da se osjeća sretnom što ga može nazvati prijateljem.

Unatoč tome, u siječnju 2026. izvor blizak Urbanovu okruženju rekao je za Daily Mail da se glazbenik navodno uselio kod Collins, što je dodatno potaknulo nagađanja. Isti izvor tvrdio je da Urban ima novu partnericu te da njegove kćeri, Faith i Sunday Rose, javno podržavaju majku Nicole Kidman. Te tvrdnje sada su izravno demantirane.

Nakon razlaza s Kidman, Urban je kratko bio povezivan i sa svojom gitaristicom Maggie Baugh, no i te su glasine ubrzo opovrgnute, a blizak prijatelj glazbenika tada je izjavio da su navodi „apsolutno neistiniti“.

