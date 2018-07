Cristiano Ronaldo će dobiti 63 milijuna kuna za svoj TV show?

Nogometaš Cristiano Ronaldo (33), nakon što je s Portugalom ispao sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, odlučio se okušati u stvaranju vlastitog reality showa, prenosi Variety. U tom showu kroz 13 epizoda prikazao bi se Ronaldov privatni život, ali i njegovi nogometni uspjesi.

Na tu ideju došao je Facebook, odnosno Facebook Watch, zbog toga što je Cristiano najpopularniji sportaš kojeg na toj društvenoj mreži prati preko 120 milijuna ljudi. Njegov profit od tog snimanja iznosi preko 63 milijuna kuna.

Na sve upite oko showa, Facebook tim je odbio odgovoriti, ali izvor blizak nogometašu potvrdio je da su 'naručili' skriptu za reality show od Ronalda. Facebook Watch već je napravio nekoliko vlastitih video projekata i suradnji, poput 'Keeping Up With the Kardashians', a ovaj s Ronaldom će biti najviše plaćen do sada.

Show je napravljen po uzoru na dokumentarnu seriju o igraču američkog nogometa, Tomu Bradyju (40). Cristianu nije problem imati kamere u svojem domu, u kojem živi sa svojom djevojkom i djecom, jer je i inače o svojem životu bio vrlo otvoren za javnost.

