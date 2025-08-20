Obavijesti

Show

Komentari 4
POGLEDAO TRANSFORMACIJU

Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...
3
Foto: Instagram

Marina Mamić ponovno briljira! Pretvorila se u Cristiana Ronalda, a sam nogometaš to je primijetio. Oduševljena Marina podijelila je sreću s fanovima

Poznata hrvatska vizažistica i majstorica transformacija Marina Mamić još jednom je dokazala da njezin talent ne poznaje granice. Nakon što je svojim nevjerojatnim umijećem šokirala i zabavila javnost prerušivši se u Luku Modrića, Olivera Dragojevića, pa čak i Marka Perkovića Thompsona, sada je napravila iskorak koji će teško nadmašiti - pretvorila se u Cristiana Ronalda.

Marina je pratitelje na Instagramu pozvala da u komentarima označe slavnog Portugalca, a želja joj se ispunila - legendarni nogometaš doista je pogledao njezinu priču.

OD PRIŠTIĆA DO MIŠIĆA Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...
Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...

Oduševljena reakcijom, Mamić je podijelila svoje emocije i zahvalila svima koji su joj pomogli da transformacija stigne do samog Ronalda.

- Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila, ali pošto imam najjaču podršku na svijetu… i to se dogodilo! - napisala je Marina uz emotikone suza i srca.

ŽIVOT PRIJE GEORGINE FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve
FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve

Ovo nije prvi put da se njezin trud isplatio i da su slavne osobe reagirale na njezine radove.

Prije samo četiri mjeseca prerušila se u Marka Perkovića Thompsona, a video transformacije oduševio je i samog pjevača.

Foto: screenshot/instagram

- Bravo. Svaka čast na trudu - bio je komentar pjevača ispod same objave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
'REKORDER PO OČINSTVU'

Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Petar Dragojević i supruga Andrea dočekali šestu bebu! Obitelj Dragojević sada broji osam članova. Petar prerezao pupčanu vrpcu i poručio očevima da prisustvuju porodu. Čestitke stižu sa svih strana
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...
'Savršeni' Šime odlazi na put: 'Tek sam položio, a već idem 3000 km kroz šest država...'
AVANTURA ŽIVOTA

'Savršeni' Šime odlazi na put: 'Tek sam položio, a već idem 3000 km kroz šest država...'

Šime Elez kreće na put motociklom, u kojem će u devet dana proći šest država i 3000 kilometara. U zadnje vrijeme druži se s Majom Šuput, ali nije otkrio hoće li ga ona ispratiti na put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025