Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...

Poznata hrvatska vizažistica i majstorica transformacija Marina Mamić još jednom je dokazala da njezin talent ne poznaje granice. Nakon što je svojim nevjerojatnim umijećem šokirala i zabavila javnost prerušivši se u Luku Modrića, Olivera Dragojevića, pa čak i Marka Perkovića Thompsona, sada je napravila iskorak koji će teško nadmašiti - pretvorila se u Cristiana Ronalda.

Marina je pratitelje na Instagramu pozvala da u komentarima označe slavnog Portugalca, a želja joj se ispunila - legendarni nogometaš doista je pogledao njezinu priču.

Oduševljena reakcijom, Mamić je podijelila svoje emocije i zahvalila svima koji su joj pomogli da transformacija stigne do samog Ronalda.

- Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila, ali pošto imam najjaču podršku na svijetu… i to se dogodilo! - napisala je Marina uz emotikone suza i srca.

Ovo nije prvi put da se njezin trud isplatio i da su slavne osobe reagirale na njezine radove.

Prije samo četiri mjeseca prerušila se u Marka Perkovića Thompsona, a video transformacije oduševio je i samog pjevača.

Foto: screenshot/instagram

- Bravo. Svaka čast na trudu - bio je komentar pjevača ispod same objave.