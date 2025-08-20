Marina Mamić ponovno briljira! Pretvorila se u Cristiana Ronalda, a sam nogometaš to je primijetio. Oduševljena Marina podijelila je sreću s fanovima
Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...
Poznata hrvatska vizažistica i majstorica transformacija Marina Mamić još jednom je dokazala da njezin talent ne poznaje granice. Nakon što je svojim nevjerojatnim umijećem šokirala i zabavila javnost prerušivši se u Luku Modrića, Olivera Dragojevića, pa čak i Marka Perkovića Thompsona, sada je napravila iskorak koji će teško nadmašiti - pretvorila se u Cristiana Ronalda.
Marina je pratitelje na Instagramu pozvala da u komentarima označe slavnog Portugalca, a želja joj se ispunila - legendarni nogometaš doista je pogledao njezinu priču.
Oduševljena reakcijom, Mamić je podijelila svoje emocije i zahvalila svima koji su joj pomogli da transformacija stigne do samog Ronalda.
- Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila, ali pošto imam najjaču podršku na svijetu… i to se dogodilo! - napisala je Marina uz emotikone suza i srca.
Ovo nije prvi put da se njezin trud isplatio i da su slavne osobe reagirale na njezine radove.
Prije samo četiri mjeseca prerušila se u Marka Perkovića Thompsona, a video transformacije oduševio je i samog pjevača.
- Bravo. Svaka čast na trudu - bio je komentar pjevača ispod same objave.
