Cro Brazilka Anny Alves za 24sata: 'Volim Hrvatsku, ali ipak ću navijati za Brazil...'

U noći na srijedu u Orlandu će se u prijateljskoj utakmici sučeliti Hrvatska i Brazil. Anny Alves je Brazilka koja u Hrvatskoj živi 12 godina, pleše sambu, a u Zagreb donosi duh karnevala. Nogomet voli, prati, na neki način drago joj je da je ovo "samo" prijateljska utakmica.

- Naravno da ću gledati, ne mogu tako nešto propustiti, pogotovo ovakve dvije zemlje, jako su mi važne. Kako je na to gledam, na terenu će igrati momčadi mojeg prvog i drugog doma, Brazila i Hrvatske. Navijam za Brazil, to je baš uvijek tako, to je taj nacionalni naboj, ali Hrvatska, koja ima jako dobre igrače, jako mi je draga. Ipak, vjerujem da ćemo pobijediti - rekla nam je Anny.

Foto: Sandra Šimumović/ Pixsell

A "carioce" imaju novog izbornika, Carla Ancelottija. Iako je jedan od najvećih trenera u povijesti, Anny trenutačno baš i nije po volji. Kao i mnogim Brazilcima, a objasnila nam je i zašto.

- Nema Neymara. On je i danas naš najbolji igrač. Sreća je za nas da imamo i drugih dobrih igrača - govori Anny pa nastavlja:

- Znam da Neymar nije bio idealan na prošlom prvenstvu, ali to je zbog toga što je na njemu bio najveći pritisak, sve je ovisilo samo o njemu. Sad ne bi bilo tako. Nadam se da će se za samo prvenstvo vratiti u momčad.

Trebalo bi, kaže nam, biti veselo u noći na srijedu. Ako ih Hrvatska na "zariba", mogli bi i zaplesati.

- Bit će nas nekoliko Brazilaca, uz naša domaća pića gledat ćemo utakmicu - kratko je rekla Anny. Prognoze za Svjetsko prvenstvo su nezahvalne, ali rekla nam je kako ona vidi rasplet.

- Pa rekla bih da će Brazil igrati u finalu, ali Hrvatska ipak ne.

Nedavno se vratila iz Brazila. Sad opet počinje s plesom, ali i s bodybuildingom. Nedavno nam je otkrila kako je uopće do toga došlo.

- Jednoga dana osjetila sam želju da se izazovem, da proživim to iskustvo. Pripreme su ozbiljne, uključuju pravilnu prehranu, specifične treninge za razvoj mišićne mase, poziranje i mentalnu pripremu. Svaki detalj je važan - od držanja tijela do izbora badića. Suci ocjenjuju proporcije tijela, mišićni tonus, držanje, scenski nastup i ukupni dojam. Važna je i karizma. Nije sve u mišićima, nego i u načinu na koji se držite na pozornici - kaže Anny.