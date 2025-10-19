CRO Brazilka za 24sata: 'Prvi mi je put na ovakvom natjecanju, rekli su mi da neću uspjeti...'

Došla, oduševila isklesanim tijelom, zatresla stražnjicom i postala bikini fitness kraljica u subotu u Poreču. Nakon tri mjeseca strogog treninga i prehrane, Brazilka Anny Alves, koja u Zagrebu živi posljednjih 12 godina, osvojila je treće mjesto na Fitness Sport Fest Openu, na kojemu su se natjecale djevojke iz cijele regije - Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore te drugih zemalja.

- Sretna sam do neba. Ovo mi je prvi put da se natječem na ovakvom bodybuilding natjecanju, sve druge natjecateljice već imaju iskustva, ja sam jedina bila tamo debitantica - uzbuđeno nam je rekla odmah nakon natjecanja i dodala: "Sad idem pojesti hamburger".

Zasluženo, dodajemo. Sve je počelo krajem lipnja, kad nam je i najavila da se baca u bodybuilding.

"Nemoguća misija", rekli su joj neki.

Foto: Art photography i Kristijan Jalsic

No za CRO Brazilku ništa nije nemoguće jer njezinim venama teče uzavrela brazilska krv.

- Da, moj nutricionist i trener iz Brazila isprva je sumnjao u mene. Rekao mi je da nemamo dovoljno vremena da izgradimo tijelo za natjecanje. Ali vjerovala sam u sebe, u svoju disciplinu i genetiku. Većina djevojaka se priprema oko pola godine, ali ja sam imala vrlo jasan cilj. Bila sam izuzetno disciplinirana, predana i pratila svaki detalj plana. Kad nešto stvarno želiš, nemoguće postaje samo još jedan izazov - govori Anny.

Oduvijek se divila ženskom bodybuildingu, ali nikad nije mislila da će i sama stati na pozornicu.

Foto: Art photography i Kristijan Jalsic

- Jednoga dana osjetila sam želju da se izazovem, da proživim to iskustvo i pokažem svoju najbolju verziju. Pripreme su ozbiljne, uključuju pravilnu prehranu, specifične treninge za razvoj mišićne mase, poziranje i mentalnu pripremu. Svaki detalj je važan: od držanja tijela do izbora badića. Suci ocjenjuju proporcije tijela, mišićni tonus, držanje, scenski nastup i ukupni dojam. Važna je i karizma. Nije sve u mišićima nego i u načinu na koji se držite na pozornici - kaže. Zbog natjecanja stavila je ples na "led", a zbog intenzivnog vježbanja je i smršavjela.

- Trenirala sam od ponedjeljka do subote s trenericom Anamarijom Dropulić. Imala sam sate poziranja tri puta tjedno s coachom za poziranje Filipom Dropulićem, a nakon svakog treninga radila sam sat vremena kardija na traci za trčanje. Svaki trening je pažljivo planiran, u skladu s mojim tijelom i ciljevima. Jako sam morala paziti i na kalorije. Moj jelovnik uključivao je piletinu, ribu, povrće, rižu i zob. Morala sam piti tri-četiri litre vode na dan, premda se pije i do pet litara. Smršavjela sam skoro sedam kilograma, ali važnije od težine bila je promjena u sastavu tijela. No sad ću se vratiti na staro polako - detaljno nam opisuje Anny, neizmjerno sretna što je i ovaj izazov uspješno svladala, a u Poreču je imala i podršku prijatelja.

Foto: Art photography i Kristijan Jalsic

Brazil joj je uvijek u srcu, pa je i bikini bio inspiriran bojama brazilske zastave.

- Moje bikinije napravio je poseban atelje u Brazilu. Oni su puno skuplji od običnih kupaćih kostima jer se izrađuju po mjeri, s kristalima i posebnim materijalima za pozornicu, takav je bio i ovaj za natjecanje. I, da, skupi su, po cijeni se mogu usporediti s karnevalskim kostimima! Oboje zahtijevaju puno truda i sjaja jer svaki detalj je važan - kaže, kao i njezin ten.

Pripreme sa sprejom kreću dan prije u nekoliko slojeva.

Foto: Art photography i Kristijan Jalsic

- Dan prije natjecanja potrebno je nanijeti prvi sloj tamnog spreja. Nakon što se taj sloj nanese, više se ne smiješ tuširati niti koristiti bilo kakve proizvode koji sadrže alkohol (parfeme, kreme, dezodoranse itd.), a na dan natjecanja nanosi se još jedan sloj. To pomaže da mišići bolje dođu do izražaja - opisuje Brazilka, koja jedva čeka vratiti se sambi.

- Moram hitno početi s pripremama jer karneval je u veljači iduće godine, a u Rio de Janeiro putujem već u siječnju. Ples je moja prva ljubav i nedostajao mi je tijekom ova tri mjeseca - ističe Anny.

A hoće li se opet prijaviti na neko fitness natjecanje, kaže: "Nikad ne reci nikad".