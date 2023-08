Cruise je jedva dočekao razvod Sofije Vergare: 'Nije ju prežalio, želi drugu šansu s njom...'

Kontroverzni glumac Tom Cruise (61) nekoć je ljubio kolegicu Sofiju Vergaru (51). Atraktivna Kolumbijka nedavno je prekinula petogodišnji brak s glumcem Joeom Manganiellom (46), a Cruise je drugu priliku jedva dočekao, kako piše NY Post.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Oni već imaju određenu povijest, no to je više bila kratka ljubavna veza nego prava romansa - rekao je izvor za britanski časopis The Mirror.

Foto: Instagram/Sofia Vergara

Romansa se dogodila još 2005., prije nego što se Cruise zaljubio u glumicu Katie Holmes (44), s kojom je u braku bio šest godina.

Tom i Katie zajedno imaju kćerkicu Suri, s kojom glumac iz religijskih razloga nije u kontaktu.

Foto: Press Association/PIXSELL

- Navodno su se zabavljali na Hollywood Hillsu i uživali. Sofia tada nije baš davala signale da želi nešto dugoročno, pa se to završilo na potpuno prijateljski način i ostali su prijatelji - dalje se navodi.

Izvor je također dodao da misli da je Cruise oduvijek pomalo žalio što je odabrao Katie, a ne Sofiju.

Foto: Reuters

Cruisea je s Vergarom spojio njegov prijatelj Will Smith u veljači 2005. Paparazzi su par fotografirali zajedno na samo jednom spoju, a romansa je navodno propala nedugo nakon toga.

Sumnja se da su razlozi neuspjeha ovog para također bili vjerske naravi. Sofija je, naime, katolkinja te ju je bilo strah da Tom ne bi zahtijevao da se pridruži scijentologiji.