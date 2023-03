Cruise nije došao na Oscare, a evo i što je radio umjesto toga

Holivudski glumac Tom Cruise (60) preskočio je 95. dodjelu 'Oscara' i umjesto toga je večer proveo u igluu, pišu strani mediji.

Glumčev hit film 'Top Gun: Maverick' bio je nominiran za nagradu za najbolji film na svečanoj dodjeli, ali Toma nije bilo nigdje na događaju prepunom zvijezda. Priča se da je Tom 'znao' da će film izmaći Oscaru pa je odlučio 'nastaviti raditi ono što zna najbolje'.

Izvor blizak glumcu je za The Sun rekao da je 60-godišnja holivudska ikona odletjela na Svalbard, 500 kilometara južno od Sjevernog pola kako bi snimila scene za osmi dio 'Nemoguće misije'. Smatra se da se Tomu pridružio redatelj Chris McQuarrie nakon što je odbio priliku da privatnim zrakoplovom ode u Hollywood kako bi prisustvovao dodjeli Oscara.

- Tom jednostavno zna kako se te stvari odvijaju. Radije bi nastavio raditi ono što zna najbolje i snimati nevjerojatne filmove koje milijuni žele pogledati nego sjediti u publici pljeskati i smiješiti se pred kamerama. Sve je to već vidio - rekao je izvor za The Sun.

'Top Gun: Maverick' dobio je šest nominacija na dodjeli Oscara, ali je kući otišao sa samo jednim priznanjem, za najbolji zvuk. 'Everything Everywhere All At Once' pobijedio je 'Top Gun: Maverick' i vratio se kući s prestižnom nagradom za najbolji film.

