Cruz Beckham se zaručio? Jackie je od njega starija devet godina

Najmlađi sin Victorie i Davida Beckhama, Cruz Beckham, potaknuo je šuškanja o zarukama sa svojom devet godina starijom djevojkom Jackie Apostel. Glasine su krenule nakon što je Jackie na svom Instagramu objavila fotografije s utakmice Brazila i Škotske na Svjetskom prvenstvu, na jednoj fotografiji Cruz je ljubi u obraz, a na njenoj ruci se vidi veliki dijamantni prsten što je mnoge obožavatelje navelo upravo na to da se mladi Cruz zaručio.

Foto: screenshoot/Instagram

Cruz i Jackie prvi puta su zajedno viđeni u lipnju 2024. godine, a svoju su vezu službeno potvrdili na Instagramu par mjeseci kasnije. Početkom ovog mjeseca proslavili su drugu godišnjicu, a tim povodom objavili su zajedničke fotografije na društvene mreže.

Cruz je u objavi tom prilikom napisao da Jackie u njemu budi najbolju verziju njega samog te joj zahvalio na ljubavi i podršci, dok je ona njega opisala kao svoju omiljenu osobu.

Podsjetimo, njihova veza je ranije bila predmet komentara zbog devetogodišnje razlike u godinama, no Jackie je tada odgovorila kritičarima istaknuvši da je Cruz ljubazan, duhovit, zreo, talentiran i odan. Sudeći prema objavama, Jackie odobravaju i Victoria i David Beckham, a Victoria joj je ranije javno uputila poruku povodom Valentinova napisavši 'volimo te'.