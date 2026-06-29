Obavijesti

Show

Komentari 0
ZAINTRIGIRALI OBJAVOM

Cruz Beckham se zaručio? Jackie je od njega starija devet godina

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Cruz Beckham se zaručio? Jackie je od njega starija devet godina
3

Cruz Beckham opet je zaintrigirao javnost, a ovaj put se šuška o mogućim zarukama

Admiral

Najmlađi sin Victorie i Davida Beckhama, Cruz Beckham, potaknuo je šuškanja o zarukama sa svojom devet godina starijom djevojkom Jackie Apostel. Glasine su krenule nakon što je Jackie na svom Instagramu objavila fotografije s utakmice Brazila i Škotske na Svjetskom prvenstvu, na jednoj fotografiji Cruz je ljubi u obraz, a na njenoj ruci se vidi veliki dijamantni prsten što je mnoge obožavatelje navelo upravo na to da se mladi Cruz zaručio.

PARTY BEZ BROOKLYNA Beckhamovi velikom zabavom proslavili Cruzov 21. rođendan
Beckhamovi velikom zabavom proslavili Cruzov 21. rođendan
Foto: screenshoot/Instagram

Cruz i Jackie prvi puta su zajedno viđeni u lipnju 2024. godine, a svoju su vezu službeno potvrdili na Instagramu par mjeseci kasnije. Početkom ovog mjeseca proslavili su drugu godišnjicu, a tim povodom objavili su zajedničke fotografije na društvene mreže. 

Cruz je u objavi tom prilikom napisao da Jackie u njemu budi najbolju verziju njega samog te joj zahvalio na ljubavi i podršci, dok je ona njega opisala kao svoju omiljenu osobu. 

braća gaje veliku ljubav prema tetovažama Cruz Beckham napravio je novu tetovažu usred obiteljske drame
Cruz Beckham napravio je novu tetovažu usred obiteljske drame

Podsjetimo, njihova veza je ranije bila predmet komentara zbog devetogodišnje razlike u godinama, no Jackie je tada odgovorila kritičarima istaknuvši da je Cruz ljubazan, duhovit, zreo, talentiran i odan. Sudeći prema objavama, Jackie odobravaju i Victoria i David Beckham, a Victoria joj je ranije javno uputila poruku povodom Valentinova napisavši 'volimo te'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Moda na Melodijama Jadrana: Svi su gledali u outfit Nede Ukraden i usku Rozginu haljinu
IZDANJA U SPLITU

Moda na Melodijama Jadrana: Svi su gledali u outfit Nede Ukraden i usku Rozginu haljinu

U nedjelju je održana finalna večer Melodija Jadrana u Splitu. Među izvođačima koji su stali na pozornicu bili su Jelena Rozga, Neda Ukraden, grupa Lelek, Jacques Houdek...
Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom
NOVA LJUBAV?

Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom

Na svojim je društvenim mrežama objavio snimku s broda na kojem uživa u društvu. U jednom trenutku okreće kameru prema sebi pa se ljubi s misterioznom djevojkom
FOTO Kroz godine nije izgubila nimalo seksepila! Ovo su najseksi izdanja Sofije Vergare
ŽARI I PALI DESETLJEĆIMA

FOTO Kroz godine nije izgubila nimalo seksepila! Ovo su najseksi izdanja Sofije Vergare

Bilo da pozira na crvenom tepihu, dolazi na glamurozne zabave ili dijeli fotografije s odmora, kolumbijska ljepotica Sofia Vergara (53) gotovo uvijek bira pripijene krojeve koji naglašavaju njezinu figuru. Bez obzira na trendove, ostala je vjerna stilu po kojem je danas prepoznatljiva.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026