Cruz Beckham vratio Victoriju u studio! Snimili su novu pjesmu

Victoria Beckham ponovno je stala pred mikrofon, i to zahvaljujući svom sinu Cruzu Beckhamu. Majka i sin zajedno rade na novoj pjesmi, a mladi glazbenik djelić atmosfere iz studija podijelio je s pratiteljima.

- Da, vratili smo Posh u studio - napisao je Dvadesetjednogodišnji glazbenik ispod fotke sa slavnom majkom.

Victoria Beckham, koja je svjetsku slavu stekla kao članica grupe Spice Girls, tako se ponovno našla u glazbenom okruženju. Iako se posljednjih godina posvetila modnom carstvu, čini se da glazba još uvijek zauzima posebno mjesto u njezinu životu. Njezino sudjelovanje u novom glazbenom projektu sa sinom tako predstavlja svojevrsni povratak korijenima, iako ovoga puta u obiteljskom aranžmanu.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Victoria je poznata po besprijekornom modnom stilu, a nadimak Posh Spice opravdava čak i tijekom vježbanja. Nedavno je, na društvenim mrežama podijelila je snimku na kojoj vježba na steperu, odjevena u elegantnu suknju i štikle.

Foto: instagram

Dok s majkom radi na novoj pjesmi, Cruz Beckham posljednjih mjeseci privlači pažnju i zbog privatnog života. Mladi glazbenik u vezi je s Jackie Apostel, njemačko-brazilskom kantautoricom i producenticom. Par je svoju vezu započeo 2024. godine, a prema fotografijama koje objavljuju na društvenim mrežama, čini se da uživaju u zajedničkom vremenu.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Njihova ljubavna priča ima zanimljivu poveznicu s Cruzovom glazbenom karijerom. Jackie je ranije otkrila da su se upoznali nakon što su ih menadžeri spojili u studiju kako bi zajedno pisali pjesme. Njihova je profesionalna suradnja s vremenom prerasla u prijateljstvo, a potom i u romantičnu vezu. Jackie je tada otkrila i da je oduvijek bila Cruzova 'najveća obožavateljica'.