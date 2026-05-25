Cruz iz Santa Barbare o Eden: Ozbiljno je bolesna, skupljat će se novac za njeno liječenje

Zvijezda kultne sapunice 'Santa Barbara', Marcy Walker (64), suočava se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, otkrio je njezin dugogodišnji kolega A Martinez, koji je s njom godinama glumio legendarni par Cruza Castilla i Eden Capwell.

Iako detalji njezina zdravstvenog stanja nisu javno otkriveni, Martinez je priznao kako je glumica 'ozbiljno bolesna' te prolazi kroz težak period obilježen i velikim medicinskim troškovima.

- Marcy je bolesna i naporno radi na tome da ozdravi. Nažalost, suočila se i s financijskim problemima koji često prate ljude kojima je potrebna medicinska pomoć - rekao je Martinez u videu objavljenom na Instagramu.

Foto: Kay Blake

Kako bi joj pomogao, organizira poseban dvosatni livestream 7. lipnja, tijekom kojeg će pričati o slavnim danima serije 'Santa Barbara'. Ulaznica za virtualni događaj stoji 100 dolara, a sav prihod bit će namijenjen pokrivanju njezinih medicinskih računa i liječenja.

Na službenoj stranici događaja stoji kako ovo nije samo prisjećanje na kultnu seriju, nego i 'okupljanje zajednice, ljubavi i podrške' za glumicu koja je obilježila televiziju 80-ih i 90-ih godina.

Martinez i Walker glumili su jedan od najpopularnijih televizijskih parova svih vremena od 1984. do 1991. godine, a milijuni gledatelja diljem svijeta pratili su turbulentnu ljubavnu priču Cruza i Eden.

Foto: IMDB/screenshot

- Marcy je bila nevjerojatna partnerica i prava profesionalka. Ljudi su obožavali našu priču, a sada joj želimo pomoći na isti način na koji je ona godinama donosila radost publici - poručio je glumac.

Iako su se među fanovima pojavile brojne špekulacije o njezinoj dijagnozi, glumica zasad nije otkrila od čega točno boluje.

Adolfo Larrue Martínez III, poznatiji kao A Martinez, glumio je Cruza do 1992. godine. On se nastavio baviti glumom do današnjeg dana, ali popularnost koju je stekao ulogom u 'Santi Barbari' nikad nije ponovio.

Foto: Globe Photos

Glumac se ženio dva puta. Prvi brak s glumicom Mare Winningham iz 1981. trajao je vrlo kratko. No, 1982. oženio se s Leslie Bryans s kojom je i dan danas. Imaju troje djece: sina Dakota Leeja i dvije kćeri: Devon Makenu i Ren Farren.

Marcy se četiri puta udavala. Prvi suprug joj je bio glumac Stephen Ferris za kojeg se udala 1983., ali taj brak nije dugo potrajao. Već 1985. ponovno ulazi u bračnu luku i ponovno s glumcem, Billy Warlockom s kojim se razvodi ponovno nakon dvije godine, to jest 1987. godine. 1990. udala se za snimatelja Stephena Collinsa s kojim je 1989. dobila sina Tylera. Brak je završio već 1991. godine. Udala se ponovno 1997. za Roberta Drewa Primrosea, no taj brak raspao se 1999. godine.

Za petog supruga, Doug Smitha, udala se 11. prosinca 1999. i taj brak traje do danas. Glumica je napravila veliki zaokret u karijeri 2005. godine kada je odustala od glume i posvetila se vjeri.

*uz korištenje AI-ja