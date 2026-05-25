Obavijesti

Show

Komentari 1
NE OTKRIVA DETALJE

Cruz iz Santa Barbare o Eden: Ozbiljno je bolesna, skupljat će se novac za njeno liječenje

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Cruz iz Santa Barbare o Eden: Ozbiljno je bolesna, skupljat će se novac za njeno liječenje
3
Foto: Kay Blake

Kako bi joj pomogao, organizira poseban dvosatni livestream 7. lipnja, tijekom kojeg će pričati o slavnim danima serije 'Santa Barbara'. Ulaznica za virtualni događaj stoji 100 dolara

Admiral

Zvijezda kultne sapunice 'Santa Barbara', Marcy Walker (64), suočava se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, otkrio je njezin dugogodišnji kolega A Martinez, koji je s njom godinama glumio legendarni par Cruza Castilla i Eden Capwell.

Iako detalji njezina zdravstvenog stanja nisu javno otkriveni, Martinez je priznao kako je glumica 'ozbiljno bolesna' te prolazi kroz težak period obilježen i velikim medicinskim troškovima.

- Marcy je bolesna i naporno radi na tome da ozdravi. Nažalost, suočila se i s financijskim problemima koji često prate ljude kojima je potrebna medicinska pomoć - rekao je Martinez u videu objavljenom na Instagramu.

USA - ''Santa Barbara'' 40th Anniversary Reunion - Burbank
Foto: Kay Blake

Kako bi joj pomogao, organizira poseban dvosatni livestream 7. lipnja, tijekom kojeg će pričati o slavnim danima serije 'Santa Barbara'. Ulaznica za virtualni događaj stoji 100 dolara, a sav prihod bit će namijenjen pokrivanju njezinih medicinskih računa i liječenja.

Na službenoj stranici događaja stoji kako ovo nije samo prisjećanje na kultnu seriju, nego i 'okupljanje zajednice, ljubavi i podrške' za glumicu koja je obilježila televiziju 80-ih i 90-ih godina.

KULTNA SAPUNICA Znate li da je Leonardo DiCaprio karijeru započeo u seriji 'Santa Barbara'? Evo koliko je zaradio
Znate li da je Leonardo DiCaprio karijeru započeo u seriji 'Santa Barbara'? Evo koliko je zaradio

Martinez i Walker glumili su jedan od najpopularnijih televizijskih parova svih vremena od 1984. do 1991. godine, a milijuni gledatelja diljem svijeta pratili su turbulentnu ljubavnu priču Cruza i Eden.

Foto: IMDB/screenshot

- Marcy je bila nevjerojatna partnerica i prava profesionalka. Ljudi su obožavali našu priču, a sada joj želimo pomoći na isti način na koji je ona godinama donosila radost publici - poručio je glumac.

Iako su se među fanovima pojavile brojne špekulacije o njezinoj dijagnozi, glumica zasad nije otkrila od čega točno boluje.

Adolfo Larrue Martínez III, poznatiji kao A Martinez, glumio je Cruza do 1992. godine. On se nastavio baviti glumom do današnjeg dana, ali popularnost koju je stekao ulogom u 'Santi Barbari' nikad nije ponovio. 

A MARTINEZ
Foto: Globe Photos

Glumac se ženio dva puta. Prvi brak s glumicom Mare Winningham iz 1981. trajao je vrlo kratko. No, 1982. oženio se s Leslie Bryans s kojom je i dan danas. Imaju troje djece: sina Dakota Leeja i dvije kćeri: Devon Makenu i Ren Farren. 

Marcy se četiri puta udavala. Prvi suprug joj je bio glumac Stephen Ferris za kojeg se udala 1983., ali taj brak nije dugo potrajao. Već 1985. ponovno ulazi u bračnu luku i ponovno s glumcem, Billy Warlockom s kojim se razvodi ponovno nakon dvije godine, to jest 1987. godine. 1990. udala se za snimatelja Stephena Collinsa s kojim je 1989. dobila sina Tylera. Brak je završio već 1991. godine. Udala se ponovno 1997. za Roberta Drewa Primrosea, no taj brak raspao se 1999. godine.

POPULARNA SERIJA U Hrvatskoj su obožavali ovu hit seriju, plaćala se i misa: Gdje su danas glumci iz Santa Barbare?
U Hrvatskoj su obožavali ovu hit seriju, plaćala se i misa: Gdje su danas glumci iz Santa Barbare?

Za petog supruga, Doug Smitha, udala se 11. prosinca 1999. i taj brak traje do danas. Glumica je napravila veliki zaokret u karijeri 2005. godine kada je odustala od glume i posvetila se vjeri. 

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Maja Šuput i Šime Elez prekinuli
NISU VIŠE SKUPA

Maja Šuput i Šime Elez prekinuli

Maja Šuput izjavila je kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj' te da se oni već neko vrijeme približavaju ovom drugom dijelu
Sven Pocrnić odnio četvrtu pobjedu u Tvoje lice zvuči poznato! Evo tko su finalisti
ODLIČNO POLUFINALE

Sven Pocrnić odnio četvrtu pobjedu u Tvoje lice zvuči poznato! Evo tko su finalisti

Polufinalna emisija jubilarne desete sezone showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je napetost do samog kraja
FOTO Žanamari uskočila u uske kratke hlačice, a bujnu je guzu stavila u prvi plan: 'Bombetina'
FANOVI 'U TRANSU'

FOTO Žanamari uskočila u uske kratke hlačice, a bujnu je guzu stavila u prvi plan: 'Bombetina'

Pjevačica je odjenula kratke hlačice pa otkrila s kojim se problemok nosi - rekla je kako njene noge nisu vidjele sunce osam mjeseci te da se zato baca na sunčanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026