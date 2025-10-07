Crvena jabuka trebala je 11. listopada proslaviti 40 godina karijere velikim koncertom u sarajevskoj Skenderiji. No, odlazak Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih glasova regije, promijenio je planove
Crvena jabuka odgodila koncert zbog Halida: Velikan zaslužuje dostojanstven oproštaj...
Koncert se odgađa zbog tužne vijesti o smrti velikana naše muzičke scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovom liku i djelu odlučeno je da se termin koncerta pomjeri kako bismo svi imali priliku dostojanstveno se oprostiti od čovjeka koji je obilježio generacije, stoji u objavi organizatora.
Crvena jabuka trebala je 11. listopada proslaviti 40 godina karijere velikim koncertom u sarajevskoj Skenderiji. No, odlazak Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih glasova regije, promijenio je planove. Koncert će se umjesto toga održati 17. listopada 2025. godine.
Iz organizacije Travel4Fun dodali su da sve već kupljene ulaznice vrijede i za novi datum te zahvalili publici na razumijevanju i suosjećanju.
Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+