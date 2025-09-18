Crvena linija u 'Životu na vagi' je nemilosrdna: 'Uplaćivala sam mise da upadnem u emisiju...'

Četvrti tjedan u 'Životu na vagi' donosi najveći šok dosad - crvena linija se prvi put spušta za još jedno mjesto! A to znači samo jedno: dvoje kandidata s najlošijim rezultatima ide u dvoboj, a netko će večeras napustiti show!

Plavi su cijeli tjedan bili bez svoje trenerice, no barem su osvojili patkicu - moćnu prednost koja može nekome spasiti ostanak na vagi iako nije nužno da se iskoristi na današnjem vaganju.

- Živjela patkica! Iako, patkica je dvosjekli mač, ne želim je iskoristiti 'uzalud', ovisno o tome koliko se tko trudio i koliko je tko zaista radio… vidjet ćemo - oprezno je najavila Mirna i naglasila kako je to sad svojevrsni križ koji visi nad njezinom glavom jer bi ona svakoga spasila da može.

Foto: RTL

Atmosfera među kandidatima vrije.

- Molila sam Boga, uplaćivala mise da ovdje upadnem! - kaže Mare dok Ivan pun samopouzdanja poručuje: 'Tjedan iza mene je fenomenalan, imali smo trenera, veliki izazov, mali izazov, spa, topljenje u sauni - očekujem jako dobar rezultat.'

Foto: RTL

No nisu svi u top formi.

- Imam mali problem s leđima, boli me već par dana, ali unatoč tome, osjećam se odlično - otkriva Ivica.

S njim se slaže i Domagoj, uvjeren da je vaga na njegovoj strani: 'Moram biti iskren da se super osjećam pred vagu, nemam nikakvih strahova, tremu, mislim da je bio dobar tjedan iza nas i da će vaga biti dobra…'

Foto: RTL

Čak i Dominik priznaje da su se napetosti među kandidatima smirile: 'Atmosfera u timu je dobra, izgladili smo nesuglasice… Možda sam malo preburno reagirao kada je Tamara ispala, odnosno, kad se dogodila ta situacija s tim nekakvim lažnim informacijama, ali rekao bih da je sada sve dobro.'

Foto: RTL

Ali mir je kratkog daha - jer vaga ne prašta.

- Crvena linija danas se pomiče za još jedno mjesto! O tome tko će od ta dva imena s najlošijim rezultatom napustiti show odlučit će dvoboj - objavila je Antonija i zapalila atmosferu.

Foto: RTL

Dva rezultata ispod crvene linije, dvoboj odluke i - nečiji kraj puta! Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!