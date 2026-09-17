Crvenokosa ljepotica i zavodnik Hollywooda opet na platnu, a kemija između njih nije slučajna

Deset godina nakon što je osvojio publiku i kritiku diljem svijeta, "La La Land" vraća se na veliko platno. Filmski mjuzikl Damiena Chazellea, ovjenčan sa šest Oscara i rekordnih sedam Zlatnih globusa, ponovno donosi priču o ljubavi, ambiciji i cijeni koju ponekad plaćamo za ostvarenje vlastitih snova. Film je od danas ponovno u Cinestar kinima.

Emma Stone i Ryan Gosling glume Miju i Sebastiana, ambicioznu glumicu i predanog jazz-glazbenika koji pokušavaju pronaći svoje mjesto pod suncem Los Angelesa. Dok se bore za karijere kakve su oduvijek željeli, među njima se rađa ljubav, ali upravo ih njihovi snovi postupno stavljaju pred pitanje koliko su spremni žrtvovati za uspjeh.

Film je 2017. imao čak 14 nominacija za Oscara, čime se izjednačio s tadašnjim rekordom filmova "Titanic" i "All About Eve". Osvojio je šest nagrada, među kojima Oscara za režiju Damiena Chazellea, glavnu žensku ulogu Emme Stone, fotografiju, originalnu glazbu i pjesmu "City of Stars". Na Zlatnim globusima ostvario je još impresivniji rezultat, pobijedio je u svih sedam kategorija u kojima je bio nominiran.

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Chazelle je "La La Land" zamislio kao ljubavno pismo Los Angelesu, jazzu i klasičnim holivudskim mjuziklima, ali iza raskošnih boja, glazbe i plesa krije se vrlo suvremena priča o neuspjesima, kompromisima i odlukama koje određuju naše živote.

Posebnu uvjerljivost Mijinoj priči daje činjenica da je Stone dobro poznavala svijet audicija i odbijanja koji film prikazuje. U intervjuu za CBS opisala je audicije kao neobičnu kombinaciju "razgovora za posao, prvog spoja i prekida veze na dnevnoj bazi". Upravo su ta iskustva pomogla da Mijina razočaranja djeluju tako autentično. Stone je priznala i da je tijekom vlastitih početaka ozbiljno razmišljala o odustajanju od glume.

Ni Gosling prije snimanja nije bio jazz-pijanist. Za ulogu Sebastiana mjesecima je intenzivno učio svirati klavir, zahvaljujući čemu u filmu njegove ruke zaista izvode glazbu koju gledamo. Njegova povezanost sa Sebastianom, međutim, nije proizlazila toliko iz mjuzikla koliko iz same priče.

- Nisam to doživljavao kao: ‘Evo prilike da snimim mjuzikl.’ Više sam osjećao da je riječ o tim ljudima i njihovom odnosu - objasnio je Gosling za Los Angeles Times, dodajući da se upravo zbog toga s filmom mogu povezati i gledatelji koji inače ne vole mjuzikle.

Kemija Stone i Goslinga također nije nastala slučajno. "La La Land" bio je njihov treći zajednički film nakon "Crazy, Stupid, Love" i "Gangster Squad". Gosling je isticao da je rad s nekime koga već dobro poznaje mnogo lakši jer glumci pažljivije slušaju jedno drugo i snažnije reagiraju na način na koji partner igra scenu. Stone je pak govorila da je upravo njihova već postojeća povezanost bila važna za film čija priča toliko ovisi o odnosu Mije i Sebastiana.

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Među najpoznatijim prizorima filma svakako je spektakularno otvaranje uz pjesmu "Another Day of Sun", tijekom kojeg prometni zastoj na autocesti postaje golema plesna pozornica. Sekvenca izgleda kao jedan neprekinuti kadar, iako je zapravo sastavljena od nekoliko dugih kadrova povezanih skrivenim rezovima. Još je zanimljivije što je prizor koji danas gotovo svi povezuju s "La La Landom" tijekom montaže mjesecima bio izbačen iz filma prije nego što ga je Chazelle odlučio vratiti.

Velik dio identiteta filma duguje i skladatelju Justinu Hurwitzu. Njegova glazba nije samo pratnja radnji, nego jedan od glavnih pripovjedačkih elemenata. "City of Stars" osvojila je Oscar za najbolju originalnu pjesmu, a Hurwitz je nagrađen i za originalnu filmsku glazbu.

"La La Land" ostao je zapamćen i po jednom od najbizarnijih trenutaka u povijesti Oscara. Na dodjeli 2017. film je pogrešno proglašen dobitnikom nagrade za najbolji film. Ekipa je već bila na pozornici i počela s govorima kada je otkriveno da je pravi pobjednik "Moonlight". Producent "La La Landa" Jordan Horowitz potom je pred milijunima gledatelja potvrdio pogrešku i pokazao karticu s imenom stvarnog pobjednika.

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Na neobičan način upravo taj događaj odgovara filmu čija je najveća snaga u prihvaćanju činjenice da život rijetko završava točno onako kako smo ga zamislili. "La La Land" ispod romantične površine nikada nije bio samo ljubavna priča. Njegova nezaboravna završnica postavlja mnogo teže pitanje: možemo li ostvariti život o kojem smo sanjali, a ipak žaliti za životom koji zbog svojih odluka nikada nismo proživjeli?

Mia i Sebastian možda ne dobivaju klasični holivudski završetak, ali jedno drugome pomažu postati ljudima kakvi su željeli biti. Njihov posljednji pogled zato govori više od bilo kakvog dijaloga i daje filmu onu melankoliju zbog koje ga deset godina poslije vrijedi gledati iznova.

A gdje su danas Emma Stone i Ryan Gosling? Stone je nastavila niz zapaženih suradnji s redateljem Yorgosom Lanthimosom, a među njezinim novijim projektima je "Bugonia", za koju je ponovno bila nominirana za Oscara za najbolju glavnu glumicu. Gosling je ove godine predvodio znanstvenofantastični film "Project Hail Mary", a već radi na sljedećem velikom projektu. U filmu "Star Wars: Starfighter" redatelja Shawna Levyja glumi Kadea Auberona, a premijera je najavljena za svibanj 2027.