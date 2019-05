CSI Svijeća: 'Popovićeva kuća se snima. Brine o sigurnosti...'

Kako nam je ispričao srpski poduzetnik Milan Popović (54), suprug njegove bivše partnerice Severine Kojić (47), Igor Kojić (31) postavio mu je napravu ispred kuće.

- Naprava koja je postavljena ispred moje kuće nalik je na svijeću, ispunjena visoko zapaljivim materijalom nalik na katran i mnogo je teža od svijeće. Na snimkama se vidi da je naprava gorjela, ali ju je, na svu sreću, vjetar ugasio na vrijeme. Na snimkama se vidi da je napravu postavio Igor Kojić. Tu napravu sam predao policiji na daljnju obradu - ispričao nam je Popović.

Pjevačica se oko ovog događaja oglasila na svom Instagram profilu te se pred pratiteljima požalila kako Milan ne preza ni pred čim kako bi ju ocrnio, a sve zato što je nezadovoljan i ljut nakon ishoda na sudu u srijedu, na kojem nije uspio dobiti odmah ono što si je zacrtao.

I dok su Seve i Milan jasno rekli što misle o svemu, do komentara Igora Kojića jučer se nije moglo doći. Nije se javljao na mobitel, a nije se oglasio ni putem društvenih mreža. Dan nakon ove prijave, u srijedu, nije pratio Severinu na Općinski građanski sud u Vukovarskoj. Tad je bilo rečeno da je zbog obveza u Beogradu.

Komentara nije imao ni odvjetnik pjevačice Denis Husein, koji je zastupa u parnici za skrbništvo. Što se tiče misterioznog predmeta, kako doznajemo, navodno je riječ o crnoj svijeći. Tko ju je ostavio pred garažom Milana Popovića i s kojom namjerom tek se treba utvrditi. Policija jučer nije željela otkriti ni jesu li na mjestu događaja nakon saznanja obavili očevid. No odgovor su ponudili Milanovi susjedi iz Horvatovca, koji policiju u utorak nisu vidjeli u ulici.

- Nisam vidio policajce, samo Milana kako uklanja ostatke - rekao nam je jedan susjed.

Rekao je da ne zna što je točno Milan našao, no da se sve sigurno vidi na snimkama videonadzora.

- Ali on nema nadzorne kamere s te strane kuće. Srpski mediji pišu da je snimka videonadzora od susjeda - naše riječi susjedu su izmamile osmijeh na lice.

- Njegova kuća je kompletno pokrivena kamerama. Snima se svaki pedalj. To je u redu, čovjek brine o sigurnosti - komentirao je i nastavio svojim poslom.

Ni druga susjeda nije znala ništa više o drami koja se odvijala ispred kuće poduzetnika.

- A što su mu to ostavili? - zanimalo je našu sugovornicu.

Na naš odgovor da je riječ o crnoj svijeći, neugodno se iznenadila.

- Evo, sva sam se naježila - rekla je.

Ostali stanari Horvatovca kažu kako Milana viđaju u kući 'kad je s malim'.

- Nisam baš najsretnija s tim što je ovdje sagradio. Tu je bila prekrasna stara vila, a on je sve porušio i napravio ovo moderno zdanje. No to je njegova stvar. Ne znam ni kako je tako brzo uspio dobiti stupiće ispred ulaza. Njegova kuća je jedina s te strane Horvatovca koja ima stupiće - konspirativno je rekla susjeda.

Priznaje da joj se čini kako se Milan doista trudi oko sina.

- Svaki put kad je s malim oko njih je cijela svita. Jedna, druga dadilja, drugi sin, kojeg ima s drugom ženom... Bude po pet, šest žena oko njih. Znaju im dolaziti i prijatelji s djecom te se onda klinci druže i igraju u dvorištu - iskrena je susjeda.

O odnosu bivših supružnika Milana i Severine nitko ne želi razgovarati.