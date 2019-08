Culkin izvaljen na kauču: 'Sam u kući bi ovako izgledao danas'

Nakon što je predsjednik uprave Disneyja nedavno objavio kako će se snimati remake kultnog filma 'Sam u kući', američki glumac Macaulay Culkin (38) na Twitteru je objavio fotografiju kojom se našalio na račun ponovnog snimanja filma koji je njega prije 29 godina lansirao u zvijezde.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA