Fatalni Talijan Damiano David (22), frontmen benda Maneskin koji je pobijedio na ovogodišnjem Eurosongu, i dalje je goruća tema u talijanskim medijima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Žene diljem svijeta i dalje lude za njima, a on je nedavno otkrio da već četiri godine ljubi influencericu Giorgiu Soleri.

Giorgia se ne želi eksponirati u medijima kao Damianova djevojke jer, kako kaže, želi graditi karijeru isključivo na temelju svog imena, a ne na svojoj ljubavnoj vezi s glazbenikom.

Giorgia na društvenim mrežama otvoreno priča o svojoj borbi s depresijom, a otkrila je i kako pati od vulvodinije, bolesti bez dijagnoze koja izaziva bol u vanjskom dijelu vulve zbog koje osjeća čestu bol, pečenje, ubadanje i gorenje u intimnom području. Seksualni odnosi, ali i samo sjedenje zbog vulvodinije su izrazito bolni, a konkretnog lijeka nema.

- Čak i planiranje odmora postaje noćna mora s obzirom na to da postoji mogućnost da ćete ga provesti u patnji. Obećala sam sebi da ću pomoći ženama s istim problemom i da se nitko ne treba osjećati usamljeno i napušteno. Nismo krive. Nismo slomljene. Mi smo bolesne i zaslužujemo razumijevanje - rekla je Giorgia.

Prije nekoliko tjedana pristala je u intervjuu za jedan časopis progovoriti o svojim tegobama, a svojim pratiteljima se požalila kako su njene izjave izvučene iz konteksta i kako su sve povezali s Damianom.

- Pred nekoliko tjedana kontaktirao me modni časopis F oko intervjua na temu vulvodinije - neugodnih senzacija u predjelu vulve – na što sam ja spremno pristala jer sam prošla kroz to i jer želim tu temu približiti i onima koji nemaju društvene mreže. Jedini uvjet koji sam postavila prije nego što sam pristala na intervju bio je da se moje ime ne povezuje s nedavnim tračevima o meni i mojoj romantičnoj vezi. Urednici su na to pristali, no ne i ispoštovali. Naslov članka glasio je 'Ja, djevojka frontmena benda Maneskin, o boli o kojoj nitko ne govori - rekla je Giorgia u Instagram videu.