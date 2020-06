'Cura me varala, sakrio sam se u gepek i vozio se sat vremena da je uhvatim u klinču s drugim'

U show 'Ljubav je na selu' prijavio se i Neven Landek (26) iz Opatineca pored Ivanić Grada. Bavi se građevinom, ali se brine i za svoja polja kukuruza i pšenice te za svinje.

Za sebe kaže da je dobra duša, puna ljubavi, nije ljubomoran, vedar je i prilagodljiv. Voli izlaziti s prijateljima i zabavljati se. S jednom djevojkom bio je dugo u vezi, tri godine su skupa živjeli, ali nije slavno završilo. 

- Varala me. Sumnjao sam i drugi su mi govorili, ali nisam im vjerovao dok se nisam sam uvjerio. Razmišljao sam i ulovio sam je na najlakši mogući način. Zavukao sam joj se u auto i onda smo se vozili jedno pola sata, sat vremena do njihovog odredišnog mjesta, do vikendice. Vidjela je da sam u bunkeru i onda sam je pitao za preljub i rekla je da je trajalo četiri mjeseca - kaže Neven. 

Bavi se i ekouzgojem raznog povrća u svom stakleniku, a da ima više vremena, dodaje, uzgajao bi i cvijeće.

- Volio bih ga pokloniti srodnoj duši. Živim sam, to mi je jako teško. Legnem sam, sam sam u kući, sam si moram skuhati, oprati - govori.