Cure oštre prema Ivani: Skače malo s jednog dečka na drugog

Voditeljica Irina sazvala je roditeljski sastanak s mamama i tatom Milom gdje su razgovarali o djevojkama iz svojih tabora. Mama Suzana od Irine saznala je za konflikt Anje i Patricije.

- Najviše problema ima u mojoj grupi. Moram razriješiti situaciju i doznati što se dogodilo između Anje i Patricije - odlučna je mama Suzana. Tata Mile bio je najmanje pričljiv, no kako kaže, kada je čuo probleme drugih majki, on je sa svojim djevojkama presretan.

Na samom kraju sastanka Irina je obznanila mami Dubravki da djevojka Ivana Isabella iz Josipovog tima ima želju prijeći kod Mateja, ali i mami Dubravki da u njihov tim stiže nova djevojka.

- Neka se napravi neka pomutnja. Kupljeno! - oduševljena je mama Dubravka, kao i mama Ljiljana koja se nada da će se Ivana Isabella svidjeti njezinom sinu.

- Laska mi da želi baš mene cura iz Josipovog tabora, ali to mi je još dodatan teret - komentirao je Matej. Nakon dugog iščekivanja Maja je konačno dočekala svoj spoj s Matejem.

- Sve cure su bile na spoju, samo ja nisam. Čekam već danima i nikad ništa od toga - kazala je Maja te uzela stvari u svoje ruke i krenula u napad. Spoj je protekao dobro, a Matej je čak imao priliku čuti i Majinu poeziju. No, na pitanje kako ju Matej doživljava te na odgovor kao prijateljicu, Maja je ostala razočarana.

- Jedan dio mene je bitno razočaran, a jedan drugi dio mene kaže da ako se nešto desi da bi moglo biti nešto više - kazala je Maja. Osim spoja s Majom, Matej je imao i spoj s Isabellom, koju je kasnije poveo kući i upoznao s ostalim djevojkama.

- Pao je kamen sa srca. Sad mi se čini da je pun pogodak, da je dobro da sam prešla - komentirala je Isabella čiji je izlazak poprilično iznenadio djevojke, a najoštrija na riječima bila je Korina.

- Malo bi s jednog cvijeta na drugi cvijet, pa je rekla da bi čak i na treći - komentirala je. Dok se mama Dubravka i Ivan vesele novoj djevojci koja će doći u njihov tim, djevojkama to i nije baš drago.

- Ne sviđa mi se to uopće. Dosta je Martina bila mirna curica, vrijeme je da pokaže zube - odlučna je Martina, a Nina je komentirala: da neka se Matej se izjasni koju hoće.

- Što će mu peta sad, pa nije u haremu - kazala je. Ranije tog dana, Ivan je izveo Petru na spoj gdje ga je Petra pokušala natjerati da se izjasni u vezi svojih osjećaja, no očito neuspješno.

- Ja i Ivan smo trenutno u nekom napetom odnosu. Ne znam jesmo li u romantičnom odnosu, možda je rano za to govoriti, ima tu nekih iskrica, emocija, vidjet ćemo. Mislim da smo fer prema drugim curama i da ne pokazujemo nikakve nježnosti pred njima. Možda i primjećuju, ali nitko mi to do sada nije rekao - rekla je Petra dok je Jelena uvjerena kako je kemija između njih dvoje očita.

- Realno, Petra mi se sviđa, i to je to što ću reći - bio je Ivan škrt na riječima. Nakon što je rješavala sukob Patricije i Isabelle, mama Suzana dala se u novi pothvat - ovoga puta otkriti što je kulminiralo svađi između Patricije i Anje. Nakon što joj je svaka kazala svoju priču, mama ih je sve okupila.

- Ispalo je da ja lažem. Josip očito laže - ustrajna je Patricia koja tvrdi da su ona i Josip pričali da drugi kandidati govore kako su njih dvoje bili intimni.

- Ja se ne sjećam takvih trivijalnih stvarčica, nisam ja Einstein - kazao je Josip kojemu se ne da baviti svađama.

- Za mene je on nula od čovjeka - komentirala je Patricia. Tog dana Josip je na spoj izveo Iris.

- Iris u meni budi smijeh, osjećaj pozitive. Počeo sam je gledati malo drugim očima. Na prvom dejtu sam joj rekao da mi je samo kao fast food, ali ide sve prema tome, a možda i nije sve u tome -komentirao je Josip Iris i zaključio:

- Iskreno, još uvijek ne mogu odlučiti bi li ona mogla biti ta. Psihički, njezin karakter mi paše fenomenalno, ali fizički, moram priznati, nažalost tu ima rada - rekao je. Tijekom spoja Iris je zanimalo ima li ona ikakve šanse kod Josipa, a on joj je odgovorio tako što ju je poljubio.

