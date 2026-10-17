Cvita iz Kumova sada i pjeva! Otkrila je: Nekad imam osjećaj kao da mi je Mlikota pravi dida

Tri godine publika je poznaje kao Cvitu iz popularne serije Nove TV “Kumovi”, a sad će je upoznati i u sasvim drukčijem izdanju. Devetogodišnja Mara Brkić snimila je svoju prvu pjesmu, jednostavno nazvanu “Mara”, i prvi put pred publiku stala kao - ona sama.

Vedra i zaigrana pjesma svojevrsni je glazbeni portret djevojčice koja voli glumu, pjevanje, ples, crtanje, školu, ali i životinje. Nakon godina provedenih pred kamerama kao Cvita, snimanje vlastita spota za nju je ipak bilo nešto posebno.

- Jako sam sretna i uzbuđena jer je ovo moja prva pjesma! Oduvijek volim pjevati i plesati, a snimanje spota bilo mi je posebno zabavno. Volim biti pred kamerama i baš sam uživala u cijelom snimanju. Jedva čekam da čujete i moje sljedeće pjesme - kaže nam Mara.

Gluma je u njezin život ušla vrlo rano. Sa šest i pol godina krenula je u dramski studio Četiri sobe, a nedugo potom dobila je ulogu u “Kumovima”. Danas je set serije njezino dobro poznato mjesto i posebno je veseli rad s kolegama. U seriji joj je Vedran Mlikota djed, a njihov odnos očito je puno topliji od klasičnog odnosa kolega.

- Vedran je jako zabavan i uvijek me uspije nasmijati! Jako je dobar prema meni i ponekad stvarno imam osjećaj kao da mi je pravi dida. Obožava i mog psa, samo što ga on iz nekog razloga zove Jadranka (smijeh) - govori nam Mara.

Foto: Instagramž

Iako joj je raspored ispunjen, kaže kako joj ne nedostaje vremena za ono što je najvažnije - djetinjstvo. Svaki dan ide u školu, jedanput, dvaput tjedno ima satove pjevanja, voli plesati, a snimanja “Kumova” uglavnom su jedanput ili dvaput tjedno.

- Sve moje aktivnosti su nakon škole, a ni seriju ne snimam svaki dan. Vikendi su mi najčešće slobodni i tada se najviše volim igrati s prijateljima i družiti sa svojim ljubimcima. Tako da stignem sve, i školu i zabavu - kaže.

Kada nije u školi ili na setu, Mara najviše uživa upravo u glumi i pjevanju. No njezin svijet ne vrti se samo oko kamera i pozornice. Kaže da je jako kreativna, voli crtati i plesti, a posebno mjesto u njezinu životu imaju životinje.

- Obožavam ih, uz njih sam uvijek sretna i opuštena. Mislim da nikad ne bih mogla zamisliti život bez životinja - govori. Iza njezina prvoga glazbenoga koraka stoji njezin kum, poznati frizer Zvonimir Franić.

On potpisuje tekst pjesme “Mara”, dok glazbu zajedno potpisuju Franić i Natko Smoljan, koji je zaslužan i za aranžman.

- Mara i ja smo kumovi i imam sreću gledati je kako odrasta. Nevjerojatno je kreativna, osim glume i pjevanja voli crtati, plesati, stvarati te, naravno, biti u centru pažnje. Upravo je ona bila inspiracija za moju prvu pjesmu i zato se jednostavno morala zvati ‘Mara’. Možda je baš trebalo biti tako da me nakon svih tih godina pisanja za sebe upravo moja Mara ohrabri da taj dio sebe napokon pokažem i drugima - rekao je.

Njihova suradnja neće ostati na jednoj pjesmi. Mara i Zvonimir već imaju nekoliko novih pjesama koje čekaju objavu, a prva sljedeća trebala bi stići već za mjesec do mjesec i pol.

- Moj kum već je napisao pjesme koje ćemo objavljivati sve do sljedećeg ljeta i sve mi se jako sviđaju! Neću vam još otkriti o čemu su, ali kad ih čujete, odmah ćete znati o čemu najviše volim pjevati. Baš sam uzbuđena i jedva čekam da ih čujete - najavljuje Mara. Veliku podršku ima i kod kuće. Njezina mama Žana pomaže joj oko svega.

- Mama je uvijek uz mene i puno mi pomaže. Zajedno biramo odjeću, a kad su u pitanju frizure, mama se često savjetuje s mojim kumom Zvonimirom. Što se šminke tiče, tu mama zasad ima najmanje posla jer se ja još ne šminkam - kaže kroz smijeh. I dok se pred njom otvara novi glazbeni put, Mara ne planira odustati od glume. Upravo suprotno, želi nastaviti raditi i jedno i drugo.

- Jako volim glumiti i želim nastaviti, ali oduvijek volim i pjevati i nastupati. Voljela bih snimati nove pjesme i spotove i jednog dana imati svoj pravi koncert. Ali najviše želim da mi sve ovo i dalje bude zabavno - kaže.