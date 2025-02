Cynthia Erivo glumit će Isusa Krista u mjuziklu 'Jesus Christ Superstar' na Hollywood Bowlu

Ljeto u Hollywood Bowlu donosi velike vijesti. Glumica i pjevačica Cynthia Erivo preuzet će ulogu Isusa Krista u mjuziklu 'Jesus Christ Superstar', prenosi Variety. Mjuzikl će se prikazivati tri večeri za redom početkom kolovoza u amfiteatru Hollywood Bowl u Los Angelesu.

Vijest je Cynthia objavila na svom Instagram profilu, a produkcija Andrewa Lloyda Webbera i Tima Ricea biblijski je prikaz događaja koji su doveli Isusa do smrti i uskrsnuća.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Ova vijest izazvala je lavinu reakcija, a glumica se najviše našla na meti kritika.

'Hollywood Bowl angažirao je Cynthiu Erivo, ženu koja se identificira kao QUEER da glumi Isusa Krista? Ovi ljudi su apsurdni.', 'Ovdje se ne radi o kreativnosti, to je izravan napad na kršćanstvo', neki su od komentara.

Iako Cynthia na svojim društvenim mrežama navodi da je 'malo zauzeta ovog ljeta', svejedno kaže da se i dalje veseli ovoj ulozi. Osim ove uloge, Erivo se pojavljivala već u ovoj predstavi 2020. godine kada je imala ulogu Marije Magdalene te je izvela pjesmu 'I Don't Know How to Love Him'.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Osim ove uloge, Cynthia se nalazi i u središtu pozornosti zbog glavne uloge u filmskoj adaptaciji popularnog mjuzikla 'Wicked'. Erivo je u filmu u ulozi Elphabe, zle vještice, a Ariana Grande je u ulozi Glinde, dobre vještice. Ova uloga donijela joj je i nominaciju za Oscara.