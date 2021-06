Georgios Kyriacos Panayiotou, poznatiji kao George Michael rođen je u Londonu, 25. lipnja 1963. godine, a umro je na Božić 2016. godine.

O slavi je George sanjao od malih nogu, a 1975. na prvi dan školske godine u školi u Busheyju upoznao je Andrewa Ridgeleyja, nakon čega dečki osnivaju bend. Andrew je sanjao da će postati profesionalni nogometaš, no kada je shvatio da od nogometne karijere neće biti ništa, usmjerio se na glazbenu. S Georgeom je počeo nastupati na školskim plesovima i londonskim ulicama, prvo pod imenom The Executive, a 1981. postaju Wham!, prema internoj poštapalici 'Wham! Bam! I am a man!'.

Njihov prvi singl nije postigao značajan uspjeh. No George i Andrew su bili toliko željni uspjeha da nisu odustajali. Konačno su se probili pjesmama 'Young Guns' i 'Bad Boys'. 1983. godine objavili su debitantski album 'Fantastic', a on je zahvaljujući singlu 'Club Tropicana' dospio na prvo mjesto britanske ljestvice, nakon čega su u SAD-u odradili prvu turneju.

Nakon raspada Whama! Andrew se preselio u Monaco i vozio utrke Formule 3. Nakon toga se preselio u Los Angeles zbog glumačke karijere, a Veliku Britaniju se trajno vratio 1990. godine. U posljednje vrijeme bavi se dobrotvornim radom. Oštro je reagirao na prikazivanje dokumentarca ‘The Last Days Of George Michael’ prije Georgeovog sprovoda, u kojem njegovi susjedi, prijatelji i bivši suradnici govore o karijeri i burnom privatnom životu glazbenika koji je preminuo na Božić 2016.

- @channel5_tv 2 možda se ovakav senzacionalistički i odvratan voajerizam očekuje od vas, ali odluka da se film emitira prije sprovoda je bezosjećajna, vrijedna prezira i za svaku osudu. Mogli ste imati toliko pristojnosti i pričekati da prođe taj period - napisao je tad Ridgley na Twitteru.

Podsjetimo, iako je bio planetarno popularan, George je cijenio svoju privatnost više od svega i nije volio pričati s novinarima.

- Vjerujte mi, uopće ne želim voditi ovaj intervju. Velike su šanse da kad god me vidite iza kamere, ja ne želim biti tamo. Doista nisam spreman braniti svoju zajednicu od zabluda heteroseksualnih osoba. Ovo je moja stvarnost i možda ne razumijete zašto me to toliko veseli. Danas je moja seksualnost zanimljivija od moje glazbe. Ubuduće, takvih problema više neće biti - rekao je svojedobno.

Podsjetimo, kad je iznenada umro tog Božića, o uzrocima njegove smrti špekuliralo se kao o malo kojoj do tad. Nakon prve obdukcije njegova se smrt tretirala kao “neobjašnjiva, ali ne i sumnjiva”. Pisalo se da njegov bivši partner Paul Stag, koji je s Michaelom bio u vezi devet godina, pretpostavlja kako je George na Božić preminuo od GHB-a, takozvane 'droge za silovanje', poznate i kao Liquid G.

- George je obožavao G. Bio je lud za njim. Siguran sam da ga je konzumirao na Badnjak, prije smrti - izjavio je Stag za The Sun.

Na kraju je ustanovljeno da je pjevač umro - prirodnom smrću. Glazbenik je, naime, patio od kardiomiopatije, miokarditisa i problema s jetrom.

- S obzirom na nalaz mrtvozornika, bilo kakva istraga se odmah zaustavlja i u budućnosti se više nećemo oglašavati u vezi ove smrti. Uostalom, obitelj je zamolila javnost i medije da poštuju njihovu privatnost - objavila je policija.

Sve bogatstvo, koje je zaradio tijekom dugogodišnje i više nego uspješne glazbene karijere, George Michael oporučno je ostavio svojoj obitelji i prijateljima, a iznenadilo je to što svojim bivšim ljubavnicima, Fadiju Fawazu i Kennyju Gossu, nije ostavio - ništa.

- George je bio iznimno odan i blizak s ocem i sestrama, stoga ne čudi to da se pobrinuo da budu zbrinuti do kraja života. Lijepa je gesta da se sjetio i bliskih prijatelja, no na kraju će o svemu odlučivati Yioda jer je znao da će ona napraviti najbolje - rekao je tad neimenovani izvor.

No onima koji su pratili popularnog pjevača sve je to poznato, pa smo povodom njegova rođendana odlučili podijeliti nekoliko ne toliko poznatih činjenica o njemu.

Mrzio je jedan od svojih najvećih hitova

Georgeu je bilo tek 17 godina kad je napisao pjesmu Careless Whisper. Tvrdio je da tada nije mogao znati ništa kako o ljubavi, tako i o životu, tekst je smatrao nezrelim i neoriginalnim.

Barry Manilow ga je tužio zbog pjesme 'Last Christmas'

Prema pjevaču, George Michael je posudio melodiju iz njegove “Can’t Smile Without You”. Na kraju su se nagodili van suda.

Sam je sebe izbacio iz spota za pjesmu 'Freedom'

Bio je toliko popularan da navodno nije želio smetati pjesmi, pa je odlučio samo 'sinkronizirati' supermodele.

Zaradio je 2 milijuna dolara u sat vremena

Na to ga je nagovorio bogati Rus Vladimir Potatin na Silvestrovo 2006. godine.

Imao je zanimljive nadimke

Georgea su zvali Yog, što na grčkom znači 'prekrasan', TLTI (skraćeno od The Legend That Is), Knobby, Grk i Mjehurić.

