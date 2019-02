Da se vezala, princeza Diana bi preživjela prometnu nesreću...

Svijet je bio u šoku kada je krajem kolovoza 1997. u 37. godini preminula jedna od omiljenih članica britanske kraljevske obitelji, princeza Diana. Iako su ju mediji i građani voljeli, postojali su i oni koji nisu, a to će se sve prikazati u serijalu 'Paxman on the Queen's Children'. Kroz ovaj serijal novinar Jeremy Paxman (68) istražio je živote Charlesa (70), Anne (68), Andrewa (58) i Edwarda (54), ali i živote njihovih supružnika.

Lady Di nikako se nije slagala s princezom Anne, sestrom supruga princa Charlesa. Čak se nisu pojavljivale ni na istim događajima jer je Anne šogoricu znala 'poklopiti' riječima, a Diana je nju u potpunosti zasjenila gdje god bi došla.

- Princezi Anne se nikako nije svidjelo što je Diana tako shvaćala obveze ili kako je koristila kamere i medije da bi se promovirala. Anne je imala tradicionalniji pristup monarhiji, kao i kraljevskim dužnostima - rekao je novinar Paxman.

Osim s njom, Lady Di nije se slagala ni s princom Edwardom, ali je od djetinjstva poznavala Andrewa. Zajedno su se igrali na imanju Sandringham, a dok je princ bio u vojsci na Falklandskim otocima, Diana mu je redovito slala pisma i obavještavala ga što se događa u obitelji.

Pokojna Diana imala je problema i s majkom, Frances Shand Kydd koja je preminula 2004. u 68. godini života. Njihov posljednji razgovor nije bio ugodan, a princeza toliko bila živčana da je obećala sebi da više nikada neće pričati s majkom. Tako je i bilo...

- Glas gospođe Frances je bio prigušen, ali ono što sam čuo je bila bujica zlostavljanja, psovki i potresnih nagovještaja za princezu i njezino muško društvo. Bio je to osoban napad na nju i muškarce s kojima se družila te na njihova religiozna uvjerenja - ispričao je Dianin batler Paul Burrell (60). Nije želio otkriti što je sve majka govorila Diani jer je, kaže, bilo jako ružno. Ipak, dodao je Frances nazvala princezu 'ku*vom'.

Iako im se brak u početku činio savršenim, uskoro je nestalo strasti između Diane i Charlesa. Ona bila je opsjednuta njegovom bivšom djevojkom, sadašnjom suprugom Camillom (71) jer joj je Charles slagao da mu je samo dobra prijateljica. Uz to, jako su se razlikovali, čak i u sitnicama poput romana i knjiga koje su čitali. Njihovo udaljavanje povećala je Dianina ljubomora, a i česti ispadi bijesa.

- Jedno poslijepodne, šest sati sam ju slušao kako plače i žali se na Charlesa. Udarala je po namještaju, bacala stvari po sobi... Bilo je užasno, nije se mogla zaustaviti - rekao je prijatelj kojemu se Charles jednom povjerio da se osjeća kao da je u kavezu i da žudi za slobodom.

Charles je shvatio da je pogriješio u odabiru, potpuno je bio nemoćan, očajan i gubio je samopouzdanje. Jednostavno nije vidio izlaz iz svega. Brak im je propadao, a rame za plakanje bila mu je bivša djevojka Camilla s kojom su ponovno proradile strasti.

Nije ni Diana bila nevinašce, varala je i ona Charlesa, a naposljetku se par i razveo 1996. Nekoliko godina kasnije, naslovnice magazina bile su pune Diane koja je 'pronašla čovjeka iz snova' Dodija Fayeda. Njihova ljubav nije imala sretan kraj. Željeli su pobjeći brojnim paparazzima koji su im stalno bili za petama, vozač je jurio cestom i izgubio nadzor nad vozilom. Diana i Fayed prerano su izgubili život.

- Ulazeći u sobu i gledajući je, zaista sam pomislio da je sve samo šala, da Diana nije zbilja mrtva i da ću se probuditi iz tog ružnog sna - rekao je Dianin bivši batler. Kako je patolog Richard Shepherd otkrio, princeza bi preživjela da se vezala.

- Prošla bi samo s modricom ili eventualno slomljenom rukom - tvrdi liječnik.