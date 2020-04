Dadilja okupila ekipu: Snimaju posebnu karantena epizodu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Prošlo je 26 godina od Dadilje: Zvijezde serije ne skrivaju bore



Glumica Fran Drescher (62) 90-ih se proslavila ulogom Fran Fine u sitcomu 'Dadilja', kojeg ste nebrojeno puta imali prilike gledati i na nekim domaćim TV kanalima, a u ovo vrijeme pandemije korona virusa i sveopće karantene mnoge je ljubitelje ove humoristične serije ili samo one koji osjećaju dozu nostalgije razveselila informacija kako je Drescher okupila staru gardu te će snimiti posebnu epizodu.

Naravno, s obzirom na okolnosti, neće to biti 'prava' epizoda Dadilje kao sa seta već zajedničko online interpretiranje davne pilot epizode serije, emitirane još 1993., a uz Fran bi se trebali pojaviti i svi glavni protagonisti serije, svatko iz vlastitog doma.

- U teškim vremenima smijeh je uvijek najbolji lijek. Zato sam predložila koautoru serije, Peteru Marcu Jacobsonu da se u ime dobrih starih vremena okupimo svi još jednom i unesemo malo smijeha i pozitivne energije u domove ljudi, sad kad su mahom svi zatvoreni. Bit će to jedinstveni pandemijsko iskustvo, specijalno za sve naše drage gledatelje - napisala je Drescher, koja trenutačno glumi u komediji 'U dugovima'.

