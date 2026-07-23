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Dajana Čuljak, zvijezda 'Sjena prošlosti', pozirala sa svojim Larryjem kao Charlie Chaplin

Piše 24sata,
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Dajana Čuljak, zvijezda 'Sjena prošlosti', pozirala sa svojim Larryjem kao Charlie Chaplin
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Promo
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Mogu li biti Charlie Chaplin, pitala nas je glumica Dajana Čuljak. "Već smo imali." Nakon nekoliko minuta razmišljanja pitamo je: "Pristajete staviti brkove". "Naravno. Mogu povesti i svog psića?". U trenu se rodila ideja za naslovnicu. I Larry je morao sudjelovati. Dogovoreno - učinjeno. Zahvaljujemo i ovim putem Larryju na strpljivosti.

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