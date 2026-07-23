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Dajana Čuljak, zvijezda 'Sjena prošlosti', pozirala sa svojim Larryjem kao Charlie Chaplin
Mogu li biti Charlie Chaplin, pitala nas je glumica Dajana Čuljak. "Već smo imali." Nakon nekoliko minuta razmišljanja pitamo je: "Pristajete staviti brkove". "Naravno. Mogu povesti i svog psića?". U trenu se rodila ideja za naslovnicu. I Larry je morao sudjelovati. Dogovoreno - učinjeno. Zahvaljujemo i ovim putem Larryju na strpljivosti.
Od 24. srpnja glumicu sa sto lica gledamo u prvom hrvatskom Voyo Originalu "IQ 160". Nakon Paule iz "Sjena prošlosti" uskočila je u cipele natprosječno inteligentne čistačice Marine, koja će igrom slučaja postati inspektorica kolegi Luki Perošu. Posljednja je to serija koja se snimala u Vjesniku prije nego što je izbio požar i zauvijek nestao.
Na razgovor smo "priveli" redatelja potresnog filma "Oče naš", a u filmskom klasiku donosimo priču o prvom filmu o Batmanu.
Ako ne znate što bindžati i strimati, Netflix ima "Susjede iz pakla", a u vremeplovu smo se prisjetili velikog Olivera Dragojevića. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.
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