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Dakota Johnson i Machine Gun Kelly potajno ljubuju u stanu prijateljice Taylor Swift?

Piše Magdalena Mucić,
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Dakota Johnson i Machine Gun Kelly potajno ljubuju u stanu prijateljice Taylor Swift?
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Foto: PA/Photo Press Service/Bestimage
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Dakota Johnson i Machine Gun Kelly viđeni su kako dolaze u stan Taylor Swift u New Yorku, a zatim odlaze u glumičin hotel. Navodno su 'kliknuli' na Taylorinom vjenčanju te se od tada neobavezno viđaju

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Dakota Johnson (36) i Machine Gun Kelly (36) navodno se već mjesecima potajno viđaju, nakon što su se zbližili na vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea, piše časopis People. Prema riječima izvora, njih su se dvoje i ranije susretali, no 'kliknuli' su na vjenčanju Swift i Kelcea, koje je u srpnju održano u njujorškom Madison Square Gardenu. Johnson i MGK, čije je pravo ime Colson Baker, u početku su bili samo prijatelji i često se dopisivali, no sada sve više vremena provode zajedno. 

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
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- Sve je još jako novo, ali su trenutno poprilično očarani jedno drugim. Još nisu definirali svoj odnos, samo žele vidjeti kamo će ih odvesti vrijeme koje provode zajedno, tvrdi izvor. Informacije da se MGK i Johnson viđaju pojavile su se nakon što su prije desetak dana fotografirani kako stižu u stan Taylor Swift u New Yorku. 

- Taylor je i prije dopuštala prijateljima da koriste njezine nekretnine u New Yorku, a Dakota i Colson željeli su privatnost pa su otišli u njezin stan, kazao je drugi izvor za PageSix. Navodno je Johnson stigla prva, a MGK pola sata kasnije. Nakon nekoliko sati, otišli su u njen hotel, piše PageSix, a viđeni su zajedno i na večeri.

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Foto: RAAK

- On ne daje nikakvu etiketu njihovom odnosu niti išta unaprijed planira. Sviđa mu se, dobro su se zabavili i volio bi se ponovno družiti s njom. To je zasad sve - kazao je izvor.

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Dakota Johnson prije nekoliko mjeseci je prekinula s pjevačem Role Modelom, čije je pravo ime Tucker Pillsbury, a prije njega je gotovo osam godina bila u vezi s frontmenom Coldplaya, Chrisom Martinom. MGK je, pak, godinama bio u turbulentnoj vezi s Megan Fox, s kojom je više puta prekidao i mirio se. Bivši par ima kćer Sagu, rođenu u ožujku 2025., a Kelly s bivšom partnericom Emmom Cannonima ima i kćer Casie.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

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