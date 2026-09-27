Dakota Johnson: Mama je sa mnom otvoreno pričala o seksu i učila me da volim svoje tijelo

Milijuni gledatelja upoznali su je kao Anastasiu Steele u erotskoj trilogiji 'Pedeset nijansi sive', u kojoj nije nedostajalo eksplicitnih scena. Dakota Johnson (36) danas bez okolišanja govori o tome kako izgleda snimati takve prizore, a otkrila je i tko je zaslužan za to što se pred kamerama osjeća tako opušteno.

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- Mama me odgajala tako da budem jako ponosna na svoje tijelo i da ga volim. Uvijek sam joj zbog toga bila zahvalna, posebno u svom poslu jer to mogu iskoristiti i djeluje stvarno - rekla je Dakota u razgovoru s Amy Poehler u podcastu 'Good Hang'.

Foto: PROFIMEDIA

Melanie Griffith s kćeri nije izbjegavala ni razgovore o intimnosti. Dakota se prisjetila da je s njom otvoreno pričala o tijelu, menstruaciji i seksu te joj govorila koliko intimnost može biti važna i vrijedna. Upravo joj je takav odnos, kaže, kasnije dao sigurnost tijekom snimanja zahtjevnih scena.

Iako na filmskom platnu sve izgleda strastveno, iza kamere situacija je potpuno drukčija. Dakota je priznala da je tek na jednom od novijih projekata prvi put radila s koordinatoricom intimnosti.

- To nije seksi. Nije ugodno - objasnila je.

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein

Koordinatorica joj je u jednom trenutku predložila da između nje i partnera stave pilates loptu kako bi lakše izveli određene pokrete. Dakota idejom nije bila oduševljena jer bi ih lopta previše udaljila pa je na kraju nisu koristili. Neke je intimne prizore snimala čak i bez drugog glumca. Ako je kamera bila usmjerena samo na nju, sama je morala odglumiti pokrete i reakcije.

- Nekad sam sama u kadru pa se samo pomičem i stenjem ili udaram u uzglavlje kreveta - ispričala je kroz smijeh.

Upravo je uloga Anastasie Steele uz Jamieja Dornana od Dakote napravila svjetsku zvijezdu. Prvi film iz serijala 'Pedeset nijansi sive' stigao je 2015., a uslijedila su još dva nastavka.

Dakota Johnson and Jamie Dornan | Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

O ljubavnom životu danas šuti. Godinama je veliku pozornost privlačila i njezina veza s frontmenom Coldplaya Chrisom Martinom. Počeli su se viđati 2017., a nakon gotovo osam godina veze razišli su se u lipnju 2025. Tijekom veze pojavile su se i informacije da su zaručeni.

Nakon Martina povezivali su je s glazbenikom Tuckerom Pillsburyjem, a posljednjih tjedana sve se češće pojavljuje uz Machine Gun Kellyja. Njih dvoje početkom rujna snimljeni su kako zajedno dolaze u stan Taylor Swift u New Yorku, a Dakota je 22. rujna sjedila u prvom redu dok je MGK hodao pistom na Vogue Worldu u Milanu. Ni Dakota ni MGK nisu javno potvrdili vezu.

Dakota je ovih dana dala do znanja da nema namjeru objašnjavati javnosti s kim se druži.

- Čak i ako odem na večeru sa svojim menadžerom ili odvjetnikom, piše se: 'Viđena s misterioznim muškarcem'. Nije me briga. Ljudi će vjerovati u ono u što žele vjerovati - rekla je za Vogueov podcast 'The Run-Through'.

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein

Djetinjstvo je provela između filmskih setova. Majka joj je Melanie Griffith, otac Don Johnson, a baka legendarna Tippi Hedren. Roditelji su joj se razveli dok je bila dijete pa je vrijeme dijelila između njih.

- Dva tjedna bila bih na lokaciji na kojoj je bila moja mama, a onda dva tjedna tamo gdje je bio tata. Bilo je to puno putovanja - prisjetila se u podcastu Amy Poehler.

Zbog toga je često učila uz privatne učitelje. Pred kamerama se pojavila još kao djevojčica. Imala je devet godina kad je glumila uz majku Melanie i polusestru Stellu u filmu 'Crazy in Alabama' iz 1999., koji je režirao njezin tadašnji očuh Antonio Banderas.

Dakota je otvoreno govorila i o tome da je vrlo rano krenula na terapiju. Njezini roditelji u prošlosti su javno govorili o problemima s ovisnostima, a ona je kasnije objasnila da su joj terapijom željeli pružiti siguran prostor dok je odrastala u neuobičajenim okolnostima.

Zanimljivo je da joj filmski set ne predstavlja problem, ali nastupi uživo itekako predstavljaju. Dakota je priznala da ima jak strah od pozornice.

- Dodjela nagrada je moja noćna mora - priznala je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Opisala je i vrlo fizičku reakciju na tremu. Počnu joj podrhtavati koljena, glas postane nesiguran, a kad treba pročitati pripremljen tekst, osjeća se kao da je odjednom zaboravila čitati. Prije takvih nastupa radi vježbe disanja. Već je ranije govorila da redovito meditira te da prakticira transcendentalnu meditaciju i vježbe disanja. Pozornost je privukla i izjavom da bez deset sati sna teško funkcionira te da, kad ima slobodan dan, može spavati i 14 sati. Kasnije je pojasnila da nije tvrdila da toliko spava svake noći.

Dakotu publika uskoro ponovno gleda na velikom platnu. Glumi u trileru 'Verity', adaptaciji istoimenog bestselera Colleen Hoover, s Anne Hathaway i Joshom Hartnettom. Film u kina stiže 2. listopada. Dakota igra Lowen Ashleigh, spisateljicu koja dobiva posao dovršavanja serijala uspješne autorice Verity Crawford, koju glumi Hathaway. Dok pregledava njezine bilješke, Lowen nailazi na stvari koje počinju mijenjati njezin pogled na Verity i njezina supruga Jeremyja, kojeg glumi Hartnett.