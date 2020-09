Daliborka susprezala suze: 'On je tempirana bomba. Puca po šavovima kada nema novca...'

Zbog njihovih svađa, Anton i Dolores došli su na ideju da popričaju s njima kako bi im pomogli riješiti probleme. I drugi kandidati razgovarali su o njihovom odnosu. Gordon je rekao da je Matej 'tempirana bomba'

<p>Svađe <strong>Daliborke </strong>(24) i <strong>Mateja Borojevića </strong>(24), najmlađih kandidata u 'Superparu' koji su se upoznali u domu za nezbrinutu djecu, sve su učestalije. I drugi natjecatelji primijetili su tenzije među njima te su zaključili kako su Daliborka i Matej u showu došli isključivo zbog novca. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Antona i Dolores spojila je joga</strong></p><p>Djevojke su u jučerašnjem izazovu isprobavale hranu prekrivenih očiju te ih potom objašnjavale partnerima kako bi oni pogodili o kojoj hrani se radi. Svi su prošli izazov osim Daliborke i Mateja zbog čega je nastala njihova nova svađa. </p><p>- OK, dobro, nismo prošli zadatak. Idemo dalje, a ne da se dereš na mene i budeš bezobrazan. Ne prepoznajem te u puno situacija. Ne mogu vjerovati da si to ti - govorila je uzrujana Daliborka, koja je bila na rubu suza. </p><p>Matej je uložio 4.200 kuna na svoju suprugu jer je pretpostavio da će se dobro snaći s hranom jer je radila u restoranu. </p><p>- Nauči frajeru gubiti. Pobjeđivali smo, bio si super, sretan. Jednom izgubiš i opsuješ mi sve što stigneš - rekla mu je Daliborka. </p><p>Matej je otkrio zbog čega se zapravo naljutio na suprugu.</p><p>- Dolazim u situaciju da neću pokupiti lovu - rekao je Matej, a Daliborka mu je odbrusila: 'Taj novac će ti sve u životu donijeti? Super, možda izgubiš mene zbog para'. </p><p>Zbog njihovih svađa, <strong>Anton </strong>i <strong>Dolores </strong>došli su na ideju da popričaju s njima kako bi im pomogli riješiti probleme. I drugi kandidati razgovarali su o njihovom odnosu. </p><p>- Matej je tempirana bomba. Kad on pukne nikad ne gleda svoju grešku nego traži grešku u njoj - rekao je <strong>Gordon </strong>te dodao: 'Čim nema novca on puca po šavovima'. </p>