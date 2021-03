Prošla godina za Damira Kedžu (33) započela je sjajno. Na Dori je pobijedio s pjesmom “Divlji vjetre” i trebao nas je predstavljati na Eurosongu, ali pandemija korone pomrsila je te planove.

Iako je kasnije postojala šansa da Kedžu ipak vidimo 2021. u Nizozemskoj, HRT nije iskoristio pravo da u Rotterdam šalju Damira s novom pjesmom, nego je odlučio da će potražiti na Dori i novog izvođača i novu pjesmu. To ga nije pokolebalo. Izbacio je ljetni hit “Nedodirljiva”, a prije nepunih mjesec dana izašla je i pjesma “Hram”.

- Projekt ‘Hram’ je nešto na čemu smo radili prošlih godinu dana, mnogo ljudi uložilo je puno znanja i ljubavi. Presretni smo što je publika doma i u regiji to prepoznala. Aleksandra Milutinović napisala je pjesmu i ona je mene i Tijanu spojila u duet. Kada mi je Aleksandra pustila ‘Hram’, znao sam da je to ‘moja’ pjesma. Bila nam je odlična za solo izvođenje, ali mogla je proći i kao duet pa smo krenuli razmišljati s kim bih to mogao pjevati. Znate da volim duetske suradnje, posebno kada su žene s moćnim vokalom i snažnom emocijom. Tijana je baš takva i evo naš ‘Hram’ širi ljubav na prvo slušanje - kaže nam pjevač. Međutim, nije sve bilo tako bajno. Damir Martinović Mrle (59) izjavio je da je spot plagijat, odnosno da su neki kadrovi isti kao što su u njegovu videointervjuu u kojem objašnjava kako je zaprosio Ivanku. Kedžo nam je pojasnio svoju stranu priče.

- Spot smo snimali prošle godine po scenariju Filipa Gržinčića i tima Gržinčić Creative Visuals. Nastao je u studenom prošle godine, a lokacije na kojima smo snimali su iste kao i one na kojima sam već snimao nekoliko projekata. Obožavam svoj rodni otok i jako često je u mojim spotovima i na mojim fotografijama, tako će biti i ubuduće. ‘Tebi sve sam oprostio’ sniman je na istim lokacijama još u ljeto 2015., kao i službene fotografije za album ‘Poljubi me sad’ te press fotografije za Eurosong u ožujku 2020. godine. Mi koji se cijeli život indirektno i direktno bavimo autorskim radom morali bismo znati što je plagiranje prije nego nekog lažno optužimo. U neutemeljenim medijskim prozivkama i optužbama, koje su u naravi bile upućene redatelju Filipu Gržinčiću, koristilo se moje ime, ime moje kolegice i ime naše pjesme. Postao sam netko tko je prvi put optužen za plagijat nečega što ni ne postoji. Nisam nikad pribjegavao takvim načinima dolaska u medije pa niti ne razumijem zašto neki ljudi to rade. Uvijek sam u medije dolazio svojim radom. Ono što sam cijelo vrijeme znao je da će istina uvijek doći na svoje. Danas je ‘Hram’ točno tamo gdje treba biti; na YouTube kanalu, tjednima u trendingu - ispričao je.

Ovih tjedana snimao je All stars projekt 'Tvoje lice zvuči poznato', koji će okupiti osam natjecatelja koji su nas oborili s nogu prošlih sezona.

- Opet se veselim svakoj novoj pjesmi i transformaciji, koja da bi bila uspješna zahtjeva jako puno rada. Opušteniji sam i u ovoj sezoni više uživam jer mi je poznato sve što me čeka. Izazovno je i zabavno ući u TLZP svijet još jednom i vidjeti koliko sam naučio u prvoj sezoni i što novo mogu pronaći u sebi i donijeti na pozornicu. Veselim se druženju s ostalim kandidatima i siguran sam da ćemo publici priuštiti najbolji TLZP do sada - zaključio je Kedžo. Veliki fan Eurosonga, nije propustio ni Doru pa je tako, naravno, čuo i pjesmu Albine Grčić (22) koja nas predstavlja u Nizozemskoj.

- Čestitao sam joj na pobjedi. Imala je kompletno najbolji nastup i želim joj svu sreću u Roterdamu, siguran sam da će dati sve od sebe da nas najbolje predstavi - govori. Zbog korone se lani s bakom viđao samo preko ograde. Sad se podruže, ali i dalje je oprezan.

- Vidim se s bakom redovito, no i dalje pazim dok se ne cijepi. Cijepit će se sigurno, kao i ja kada za to dođe vrijeme. Cijepljenje vidim kao jedino rješenje i put ka normalnom životu i radu - kaže Damir koji naporno radi na snimanju novih pjesama.