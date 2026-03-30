Damir osvojio 69 bodova za prvu večeru rapskog tjedna 'Večere za 5': Već znao sve goste

Rapski tjedan 'Večere za 5' otvorio je Damir Cerovski. Ekipa se odlično složila, a domaćin već poznaje sve goste pa nervoze i treme nije bilo. Damir je za svoju večeru osvojio respektabilnih 69 bodova.

Pripremu večere domaćin je započeo glavnim jelom naziva 'Šufigani frikando', rapskom pašticadom uz koju je kao prilog poslužio njoke, za koje je otvoreno priznao da ih je za goste pripremila njegova supruga: „Ja mislim da sam u ovome ja majstor“, rekao je Damir pripremajući glavno jelo. „Očekujem da će biti solidno. Neću imati ni previsoka ni preniska očekivanja, ali pošto svi dolazimo s istog otoka, mislim da znamo kakva se tu hrana voli i što tko voli jesti“, najavila je maturantica Ivana.

Domaćin je zatim pripremao desert, tortu koju je radio po drugi put, a prvi put ju je radio sa suprugom kad ga je učila kako da ju pripremi. Damir predviđa da će se kandidati uglavnom poznavati jer, ipak, Rab nije velik otok i uglavnom se svi poznaju.

Preostalo je pripremiti predjelo, a domaćinov imenjak Damir pogodio je da je riječ o tartaru što mu je omiljeno jelo i jedva ga čeka kušati. A upravo je imenjak domaćinu stigao prvi, a zatim i Jurica, a sva trojica muškaraca poznaju se i druže od prije. Ivana im nije bila toliko poznata, ali zato svi znaju njezinog oca. Benedikt je stigao posljednji. Iako je on ostatku ekipe bio nepoznat i njega Damir poznaje otprije. „Na početku večeri domaćin mi je djelovao nekako nervozno, ali kako je išla večer tako se činio sve ležerniji i opušteniji“, komentirala je Ivana, a Jurica zaključio: „Mislim da će biti škakljiva borba.“

Nakon prigodnog aperitiva, ekipa se smjestila za stol, a Damir posložio tatarski biftek: „Tijekom predjela samo se čulo hrskanje, svi su šutjeli“, rekao je Damir i dodao: „Okus jela je fenomenalan i mislim da bolje ne može biti“, a Jurica dodao: „Simfonija okusa, mesa, začina, savršeno evo, svaka čast.“

Ivana nije baš ljubiteljica sirovog mesa, ali bila je zadovoljna kako je to domaćin začinio i posložio, a Benedikt je priznao kako mu je predjelo bilo pomalo prezačinjeno i ljuto.

Dok su gosti čekali glavno jelo Damir i Jurica su se odvojili, komentirali kako su im Ivana i Benedikt koje ne poznaju od prije simpatični, a usput su malo i zasvirali i zapjevali. Glavno jelo stiglo je pred goste i izgledom se baš i nije svidjelo Benediktu, ali je Jurica zato rekao kako bi na temelju izgleda zaključio da se radi o jako ukusnoj pašticadi. „Meso mi se svidjelo, bilo je mekano i raspadalo se, a njoke su mi se isto svidjele, bile su mekane“, zaključila je Ivana.

Desert se uglavnom svidio svima, a neki od gostiju pojeli u i veće porcije. „Desert mi je bio vrlo ukusan, neobičan, originalan“, komentirala je Ivana.

Preostalo je ocijeniti večeru. Domaćin je za hranu dobio devet bodova od Ivane i Jurice, osam od Benedikta te deset od Damira. Za atmosferu dobio je deset bodova od Damira, osam od Jurice, sedam od Benedikta, koji je smatrao da se ekipa nije još opustila, a s tim se slagala i Ivana koja je domaćinu dala osam bodova i zaključila: „Mislim da se još nismo dovoljno opustili.“

