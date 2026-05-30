Dan kada je Geri napustila Spice Girls i slomila srca milijuna

Bio je to 30. svibnja 1998. godine, dan koji je u povijest pop glazbe upisan kao trenutak kada je jedan od najmoćnijih fenomena desetljeća doživio svoj prvi veliki potres. Geri Halliwell, vatrena Ginger Spice, šokirala je svijet najavom da napušta Spice Girls. Vijest je odjeknula poput bombe. Grupa je bila na vrhuncu globalne slave, neraskidivi simbol "Girl Power" filozofije koju su propovijedale od trenutka kada su se pojavile s hitom "Wannabe" 1996. godine. Njihov debitantski album "Spice" prodan je u više od 31 milijun primjeraka, a nastavak "Spiceworld" u 20 milijuna, čime su postale najprodavanija ženska grupa u povijesti. Činilo se da su nezaustavljive, no iza kulisa savršenog pop carstva tinjali su sukobi.

'Zbog razlika među nama'

Nagađanja o problemima u raju započela su nekoliko dana ranije, kada se Geri nije pojavila na dva koncerta u Norveškoj, kao ni u popularnoj emisiji BBC-ja "National Lottery Show". Ipak, službena potvrda stigla je kao hladan tuš. Na tiskovnoj konferenciji u Londonu, odvjetnik Julian Turton pročitao je njezinu kratku, ali sudbonosnu izjavu.

- Nažalost, želim potvrditi da sam napustila Spice Girls. To je zbog razlika među nama - stajalo je u priopćenju.

- Sigurna sam da će grupa nastaviti biti uspješna i želim im sve najbolje - dodala je.

Iako je izjavu završila zagonetnim postskriptumom "Vratit ću se", bilo je jasno da se ne radi o privremenom predahu. Kasnije je kao razlog navodila iscrpljenost i želju za pauzom, no već iduće godine vratila se na scenu - ali kao solo umjetnica. Preostale četiri članice, Victoria, Mel B, Mel C i Emma, objavile su da su "uznemirene i tužne" zbog njezine odluke, ali da je podržavaju. Nastavile su američku turneju bez nje i snimile baladu "Goodbye", posvetu svojoj bivšoj kolegici, no magija je nepovratno nestala. Grupa se nedugo nakon toga raspala.

Ginger Spice, pokretačka snaga fenomena

Odlazak Geri bio je tako monumentalan jer ona nije bila samo jedna petina grupe. Mnogi su je smatrali njezinim neslužbenim vođom, idejnim začetnikom i najkarizmatičnijom članicom. Producenti i suradnici opisivali su je kao "motor" i "raketu" koja je cijeli projekt održavala u pokretu.

- Bila je iznimno usredotočena i motivirana. Imala je viziju. Nevjerojatno snalažljiva na ulici. Znala je točno što želi i kako će sve izgledati - izjavio je njihov menadžer Chris Herbert. Njezina mašta i smisao za jezik bili su ključni u pisanju pjesama, a njezina osobnost dominirala je u spotovima i filmu "Spice World". Imala je prirodni dar za privlačenje pažnje medija, što je kulminiralo legendarnim nastupom na dodjeli Brit Awardsa 1997. kada je odjenula haljinu s motivom britanske zastave i stvorila jedan od najprepoznatljivijih modnih trenutaka desetljeća. Časopis Rolling Stone je nakon njezinog odlaska zaključio: "To jednostavno više nisu bile Spice Girls."

Munjevit uspon solo zvijezde

Dok su se mnogi pitali hoće li uspjeti sama, Geri nije gubila vrijeme. Potpisala je višemilijunski ugovor i već u svibnju 1999. objavila debitantski singl "Look At Me". Pjesma je postala hit, a Geri je krenula na promotivnu turneju koja je obuhvatila šest dana i nekoliko kontinenata. Njezin prvi album, "Schizophonic", objavljen mjesec dana kasnije, postao je dvostruko platinast u Velikoj Britaniji. S njega su proizašla čak tri uzastopna broj jedan hita na britanskoj ljestvici: "Mi Chico Latino", "Lift Me Up" i "Bag It Up".

Posebnu medijsku pažnju izazvala je "bitka za vrh ljestvice" kada je njezin singl "Lift Me Up" objavljen istog tjedna kao i debitantski solo singl Emme Bunton, "What I Am". Geri je pobijedila, prodavši 33.000 primjeraka više. Njezin drugi album, "Scream If You Wanna Go Faster" iz 2001., donio joj je najveći globalni uspjeh - obradu pjesme "It's Raining Men" koja se prodala u više od tri milijuna primjeraka i zacementirala njezin status samostalne pop ikone.

Okupljanja i zakašnjela isprika

Godine su zaliječile rane. Prijateljstvo nikada nije prestalo, kako kaže jedna od njihovih pjesama, pa su se Spice Girls ponovno okupile 2007. za povratničku svjetsku turneju. Vrhunac ponovnog zajedništva bio je nastup na zatvaranju Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, a posljednja velika turneja održana je 2019., iako bez Victorije Beckham.

Upravo je na toj turneji, na pozornici stadiona Wembley - istog onog na kojem je 1998. trebala nastupiti, ali je otišla netom prije - Geri Halliwell konačno uputila javnu ispriku.

- Žao mi je što sam otišla. Bila sam samo derište. Tako je dobro ponovno biti ovdje s djevojkama koje volim - rekla je emotivno pred desecima tisuća obožavatelja, zatvorivši tako jedno od najburnijih poglavlja moderne pop kulture.

*uz korištenje AI-ja

